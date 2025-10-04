Onko alkoholi nyt halvempaa kuin ennen? Selvitimme, mitä tutut juomat maksoivat Alkossa vuonna 1993.

1. helmikuuta vuonna 1993 julkaistu hinnasto paljastaa, mitä Alkon tutut juomat maksoivat 32 vuotta sitten. Hinnastoon on listattu juomat tyypeittäin.

Ostoksille olisi arkena pitänyt ehtiä ennen viittä: hinnaston takakannessa kerrotaan, että Alko oli auki 10–17 maanantaista torstaihin. Perjantaisin osteluaikaa oli tunti enemmän, kun Alkot sulkeutuivat vasta kuudelta. Lauantaisin ostoksille pääsi kello 9–14.

Maksaminen onnistui käteisen lisäksi pankkikortilla tai shekillä. Ostaa sai myös "etänä".

– Jos asut pitkän tai muuten hankalan matkan takana, tilaa juomasi myymälästä puhelimitse. Me lähetämme ne postiennakolla lähipostiisi. Tästä palvelusta veloitamme toimituskuluina 29 mk paketilta, esite toteaa.

Tuotteiden hintoja Alkossa vuonna 1993

Hintavertailuun on nykyhinnastosta etsitty samaa kokoluokkaa edustava pullo.

Ysärihinnat muutettiin Tilastokeskuksen rahanarvonmuuntimella vastaamaan vuoden 2024 rahaa.

Nykyhinnat tarkastettiin Alkon nettisivulta 1.10.2025.

Alkon hinnaston alussa pullokoot ilmoitettiin muodossa 1/1 p, 1/2 p, 1/1 lp, 1/2 lp ja 1/3 lp. Kotimaisissa pulloissa 1/1 lp oli litran pullo, 1/2 lp puoli litraa ja 1/3 lp oli 0,33. Ulkomaisissa juomissa 1/1 lp merkitsi noin litraa, 1/2 lp oli noin puolta litraa ja 1/3 lp noin 0,33 litraa. 1/1 p merkitsi pullokokoa 0,70–0,75 litraa, ja 1/2 lp 0,35–0,37 litraa.

Finlandia vodka

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 105 markkaa, nykyrahassa 30,24 euroa.

105 markkaa, nykyrahassa 30,24 euroa. Tuotteen nykyinen hinta on 19,98 euroa.

Koskenkorvan viina

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 91 markkaa, nykyrahassa 26,21 euroa.

91 markkaa, nykyrahassa 26,21 euroa. Nykyinen hinta on 29,68 euroa.

Absolut Vodka

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 185 markkaa, nykyrahassa 53,29 euroa.

185 markkaa, nykyrahassa 53,29 euroa. Nykyinen hinta on 26,69 euroa.

Stroh, rommi

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 164 markkaa, nykyrahassa 47,24 euroa.

164 markkaa, nykyrahassa 47,24 euroa. Nykyinen hinta on 28,99 euroa.

Beefeater Dry Gin

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 203 markkaa, nykyrahassa 58,47 euroa.

203 markkaa, nykyrahassa 58,47 euroa. Nykyinen hinta on 34,48 euroa.

Tanqueray Gin

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 230 markkaa, nykyrahassa 66,25 euroa.

230 markkaa, nykyrahassa 66,25 euroa. Nykyinen hinta on 37,98 euroa.

Jaloviina, yksi tähti

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 103 markkaa, nykyrahassa 29,67 euroa.

103 markkaa, nykyrahassa 29,67 euroa. Nykyinen hinta on 20,80 euroa.

Jaloviina, kolme tähteä

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 118 markkaa, nykyrahassa 33,99 euroa.

118 markkaa, nykyrahassa 33,99 euroa. Nykyinen hinta on 21,29 euroa.

Chivas Regal 12 Years Old, viski

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa.

291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa. Nykyinen hinta on 48,28 euroa.

Johnnie Walker Black Label 12 Year Old, viski

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa.

291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa. Nykyinen hinta on 48,00 euroa.

Jim Beam Bourbon

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 211 markkaa, nykyrahassa 60,78 euroa.

211 markkaa, nykyrahassa 60,78 euroa. Nykyinen hinta on 32,80 euroa.

Jameson Irish Whiskey

Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l

0,70–0,75 l Hinta: 222 markkaa, nykyrahassa 63,95 euroa.

222 markkaa, nykyrahassa 63,95 euroa. Nykyinen hinta on 35,99 euroa.

Lapponia Lakkalikööri

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 54 markkaa, nykyrahassa 15,55 euroa.

54 markkaa, nykyrahassa 15,55 euroa. Nykyinen hinta on 16,48 euroa.

Cointreau, likööri

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 172 markkaa, nykyrahassa 49,54 euroa.

172 markkaa, nykyrahassa 49,54 euroa. Nykyinen hinta on 29,70 euroa.

Amaretto di Saronno, likööri

Ilmoitettu pullokoko: 0,35–0,37 l

0,35–0,37 l Hinta: 137 markkaa, nykyrahassa 39,46 euroa.

137 markkaa, nykyrahassa 39,46 euroa. Nykyinen hinta on 15,88 euroa.

Baileys Original Irish Cream, kermalikööri

Ilmoitettu pullokoko: 0,35–0,37 l

0,35–0,37 l Hinta: 119 markkaa, nykyrahassa 34,28 euroa.

119 markkaa, nykyrahassa 34,28 euroa. Nykyinen hinta on 15,98 euroa.

Jägermeister

Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l

0,5 l Hinta: 157 markkaa, nykyrahassa 45,22 euroa.

157 markkaa, nykyrahassa 45,22 euroa. Nykyinen hinta on 24,98 euroa.

Minipullo Finlandia Vodka

Ilmoitettu pullokoko: 4–5 cl

4–5 cl Hinta: 13,50 markkaa, nykyrahassa 3,89 euroa.

13,50 markkaa, nykyrahassa 3,89 euroa. Nykyinen hinta on 3,19 euroa.

Minipullo Beefeater Dry Gin

Ilmoitettu pullokoko: 4–5 cl

4–5 cl Hinta: 17,00 markkaa, nykyrahassa 4,90 euroa.

17,00 markkaa, nykyrahassa 4,90 euroa. Nykyinen hinta on 4,38 euroa.

Katso myös: Kun Laihian Alko avattiin vuonna 1984, tapahtui jotain legendaarista

1:06 Mitä tapahtui, kun Laihialle saatiin kasarilla oma Alko? MTV Uutisten lukijat valitsivat vuonna 2021 Laihian Alkosta kertovan loppukevennyksen kaikkien aikojen parhaaksi.