Onko alkoholi nyt halvempaa kuin ennen? Selvitimme, mitä tutut juomat maksoivat Alkossa vuonna 1993.
1. helmikuuta vuonna 1993 julkaistu hinnasto paljastaa, mitä Alkon tutut juomat maksoivat 32 vuotta sitten. Hinnastoon on listattu juomat tyypeittäin.
Ostoksille olisi arkena pitänyt ehtiä ennen viittä: hinnaston takakannessa kerrotaan, että Alko oli auki 10–17 maanantaista torstaihin. Perjantaisin osteluaikaa oli tunti enemmän, kun Alkot sulkeutuivat vasta kuudelta. Lauantaisin ostoksille pääsi kello 9–14.
Lue myös: Kyllä oli halpaa! Muistatko, mitä maksoi viikonlopun festarilippu 1998?
Maksaminen onnistui käteisen lisäksi pankkikortilla tai shekillä. Ostaa sai myös "etänä".
– Jos asut pitkän tai muuten hankalan matkan takana, tilaa juomasi myymälästä puhelimitse. Me lähetämme ne postiennakolla lähipostiisi. Tästä palvelusta veloitamme toimituskuluina 29 mk paketilta, esite toteaa.
Tuotteiden hintoja Alkossa vuonna 1993
Hintavertailuun on nykyhinnastosta etsitty samaa kokoluokkaa edustava pullo.
Ysärihinnat muutettiin Tilastokeskuksen rahanarvonmuuntimella vastaamaan vuoden 2024 rahaa.
Nykyhinnat tarkastettiin Alkon nettisivulta 1.10.2025.
Alkon hinnaston alussa pullokoot ilmoitettiin muodossa 1/1 p, 1/2 p, 1/1 lp, 1/2 lp ja 1/3 lp.
Kotimaisissa pulloissa 1/1 lp oli litran pullo, 1/2 lp puoli litraa ja 1/3 lp oli 0,33.
Ulkomaisissa juomissa 1/1 lp merkitsi noin litraa, 1/2 lp oli noin puolta litraa ja 1/3 lp noin 0,33 litraa. 1/1 p merkitsi pullokokoa 0,70–0,75 litraa, ja 1/2 lp 0,35–0,37 litraa.
Finlandia vodka
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 105 markkaa, nykyrahassa 30,24 euroa.
- Tuotteen nykyinen hinta on 19,98 euroa.
Koskenkorvan viina
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 91 markkaa, nykyrahassa 26,21 euroa.
- Nykyinen hinta on 29,68 euroa.
Absolut Vodka
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 185 markkaa, nykyrahassa 53,29 euroa.
- Nykyinen hinta on 26,69 euroa.
Lue myös: Muistatko vielä nämä ysärikarkit ja -suklaat? Tarjouslehtinen paljastaa vuoden 1997 hinnat
Stroh, rommi
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 164 markkaa, nykyrahassa 47,24 euroa.
- Nykyinen hinta on 28,99 euroa.
Beefeater Dry Gin
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 203 markkaa, nykyrahassa 58,47 euroa.
- Nykyinen hinta on 34,48 euroa.
Tanqueray Gin
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 230 markkaa, nykyrahassa 66,25 euroa.
- Nykyinen hinta on 37,98 euroa.
Lue myös: Nämä juomat ovat nyt hittejä laivojen tax-free-myymälöissä – "Valtava menestys"
Jaloviina, yksi tähti
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 103 markkaa, nykyrahassa 29,67 euroa.
- Nykyinen hinta on 20,80 euroa.
Jaloviina, kolme tähteä
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 118 markkaa, nykyrahassa 33,99 euroa.
- Nykyinen hinta on 21,29 euroa.
Lue myös: Vieläkö joku juo Sinisiä enkeleitä tai Ville Vallattomia? Selvitimme, mitä juomia laivojen baareissa nyt tilataan
Chivas Regal 12 Years Old, viski
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa.
- Nykyinen hinta on 48,28 euroa.
Johnnie Walker Black Label 12 Year Old, viski
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 291 markkaa, nykyrahassa 83,82 euroa.
- Nykyinen hinta on 48,00 euroa.
Jim Beam Bourbon
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 211 markkaa, nykyrahassa 60,78 euroa.
- Nykyinen hinta on 32,80 euroa.
Jameson Irish Whiskey
- Ilmoitettu pullokoko: 0,70–0,75 l
- Hinta: 222 markkaa, nykyrahassa 63,95 euroa.
- Nykyinen hinta on 35,99 euroa.
Lue myös: 1990-luvun lopun myyntihitti Alkossa: Muistatko vielä nämä legendaariset juomat?
Lapponia Lakkalikööri
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 54 markkaa, nykyrahassa 15,55 euroa.
- Nykyinen hinta on 16,48 euroa.
Cointreau, likööri
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 172 markkaa, nykyrahassa 49,54 euroa.
- Nykyinen hinta on 29,70 euroa.
Amaretto di Saronno, likööri
- Ilmoitettu pullokoko: 0,35–0,37 l
- Hinta: 137 markkaa, nykyrahassa 39,46 euroa.
- Nykyinen hinta on 15,88 euroa.
Baileys Original Irish Cream, kermalikööri
- Ilmoitettu pullokoko: 0,35–0,37 l
- Hinta: 119 markkaa, nykyrahassa 34,28 euroa.
- Nykyinen hinta on 15,98 euroa.
Lue myös: 90-luvun juomahitit baareissa: Salmari sekoitti Suomen ja Hot Shotit tulivat
Jägermeister
- Ilmoitettu pullokoko: 0,5 l
- Hinta: 157 markkaa, nykyrahassa 45,22 euroa.
- Nykyinen hinta on 24,98 euroa.
Minipullo Finlandia Vodka
- Ilmoitettu pullokoko: 4–5 cl
- Hinta: 13,50 markkaa, nykyrahassa 3,89 euroa.
- Nykyinen hinta on 3,19 euroa.
Minipullo Beefeater Dry Gin
- Ilmoitettu pullokoko: 4–5 cl
- Hinta: 17,00 markkaa, nykyrahassa 4,90 euroa.
- Nykyinen hinta on 4,38 euroa.
Lue myös: Anttilan kuvasto paljastaa, mitä kahvipaketti maksoi vuonna 1997
Marian löytämä lehti paljastaa, mitä ruoka maksoi suomalaiskaupoissa vuonna 1981
Katso myös: Kun Laihian Alko avattiin vuonna 1984, tapahtui jotain legendaarista
1:06Mitä tapahtui, kun Laihialle saatiin kasarilla oma Alko? MTV Uutisten lukijat valitsivat vuonna 2021 Laihian Alkosta kertovan loppukevennyksen kaikkien aikojen parhaaksi.