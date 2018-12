Huumekokeilu johti Annin, 19, kuolemaan toisen pinkin ekstaasitabletin jälkeen – isosisko varoittaa: "Elämä todellakin voi päättyä jo yhteen kokeiluun"

Ekstaasi eli MDMA



Ekstaasia myydään niin jauheina, kiteinä kuin erinäköisinä tabletteinakin. Pillerit nautitaan yleensä nielemällä, mutta kiteitä ja jauheita voidaan myös nuuskata nenän kautta. MDMA nostaa vireystilaa ja mielialaa aiheuttaen myös empatian tunteita. Haittana erityisesti suurilla annoksilla on sekavuus ja tietoisuuden hämärtyminen. Erityinen riski on kehon ylilämpeneminen juhlimisympäristössä, esimerkiksi tanssiessa, jonka riskiä kasvattavat pitkäaikainen rasitus ja nestehukka. Pitkäaikaisen käytön aiheuttamia haittoja pidetään mahdollisina.

Euroopassa viimeisen vuoden aikana ekstaasia on käyttänyt 2,5 miljoona ihmistä, mikä tarkoittaa alle prosenttia väestöstä. Elämänsä aikana käyttäneitä on 3,9 prosenttia, eli noin 13 miljoonaa henkeä. Käyttö on kuitenkin yleisempää nuorilla aikuisilla.

MDMA:n valmistus Euroopassa on mukaan keskittynyt Alankomaihin ja sen lähinaapureihin. Suomessa takavarikoidun ekstaasin määrä vaihtelee vuosittain paljon. Huippuvuosina poliisi on takavarikoinut yli 130 000 tablettia.