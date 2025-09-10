Lifestyle
Hyviä uutisia ruisleivästä

Ruisleipä 2
Kotimaista ruista riittää hyvin talven yli. MTV
Julkaistu 10.09.2025 10:31

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Leipäviikon kunniaksi saatiin nyt myös hyviä uutisia kaikille ruisleivän ystäville.

Pro Ruis ry:n mukaan syksyn satoennuste lupailee hyvää kotimaiselle rukiille. Ennusteen mukaan kotimainen ruis riittää jälleen ruisleivän leivontaan myös ensi talveksi.

– Tämä on tärkeää, koska suomalaiset haluavat syödä kotimaisesta viljasta leivottua leipää. Ruisleipä on myös merkittävin täysjyväviljan lähteemme, joten terveellisen raaka-aineen turvaaminen on kansanterveydellisestikin tärkeää, yhdistys toteaa tiedotteessaan.

Lue myös: Voiko leipää syödä, jos haluaa laihtua?

Luonnonvarakeskuksen elokuun satoennusteen mukaan ruista korjattiin 21 000 hehtaarin alalta noin 93 400 tonnia. Hehtaarisadon arvioidaan olleen selvästi 10 vuoden keskiarvoa suurempi. Elintarvikekäyttöön tarvitaan vuosittain arviolta 75 000 tonnia ruista, joten sato kattaa tarpeen.

Ruisleivän syönti kannattaa

Ruis on suomalaisten tärkein täysjyvän lähde, muistuttaa yhdistyksen projektikoordinaattori Terhi Virtanen. Suosituksen mukaan täysjyvää tulisi syödä vähintään 90 g päivässä. Ruisleipäpala sisältää täysjyvää noin 15–25 grammaa.

– Täysjyväviljan riittävä saanti edistää terveyttä monin tavoin, Virtanen muistuttaa.

Lue myös: Selkeä muutos suomalaisten leivänpäällisissä

Katso myös video: Onko ruisleipä terveellistä?

1:42imgLeipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen kommentoi ruisleivän terveellisyyttä.

Lisää aiheesta:

