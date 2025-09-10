Lifestyle
Voiko leipää syödä, jos haluaa laihtua?

leipä leikkele
Leipä ei ole kiellettyjen ruokien listalla painonpudottajillakaan, muistuttavat asiantuntijat.Shutterstock
Julkaistu 10.09.2025 07:44

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Leipää ei tarvitse jättää lautaselta pois painoa pudottaakseen, muistuttavat ravitsemusasiantuntijat.

Voiko laihduttaja syödä leipää? Tätä kysymystä pohtivat monet, joiden tavoitteena on karistaa ylimääräisiä kiloja. 

Leipä onkin vuosien varrella saanut välillä hieman kyseenalaisen maineen: sitä on moitittu hiilihydraattipitoisuudesta, gluteenista ja kaloreista. 

– Leivän ei tarvitse olla pannassa, sillä painonpudotus perustuu kokonaisenergiatasapainoon, ei yhteen ainoaan ruokaan, muistuttaa ravitsemusterapeutti Samantha DeVito Eatingwell-sivuston artikkelissa.

DeViton mukaan kaikki leivät voivat kohtuudella nautittuna kuulua terveelliseen ruokavalioon, mutta yksi vaihtoehto nousee ylitse muiden, jos tavoitteena on painonhallinta: ohueksi viipaloitu 100-prosenttinen täysjyväleipä.

"Leipä nimenomaan auttaa painonhallinnassa"

Leipätiedotus ry:n mukaan Suomessa vallitseva käsitys hiilihydraattien eli leivän, puurojen, pastan ja perunan lihottavuudesta on täysin harhaanjohtava. 

– Kylläisyyden tunne päinvastoin säilyy pidempään, kun syödään kuitupitoisia hiilihydraatteja, yhdistyksen sivuilla muistutetaan

Ravitsemustieteilijä ja Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen on puhunut aiheesta jo vuosien ajan. Vuonna 2020 hän korosti puheenvuorossaan, että leipä itsessään ei lihota.

– Toiset ovat sitä mieltä, että leipä lihottaa. Se on kyllä ihan täysin ristiriidassa täysjyväviljaleivän terveyshyötyjen kanssa. Vaikutus on päinvastainen, eli leipä nimenomaan auttaa painonhallinnassa.

Vaalea leipä ei ole automaattisesti epäterveellistä

Yhdestä täysjyväleipäpalasta saa viisi grammaa kuitua. Sama kuitumäärä on esimerkiksi 400 grammassa parsaa, viidessä perunassa tai neljässä kokonaisessa keräkaalissa. 

Leivän väri ei myöskään kerro mitään sen terveellisyydestä. Vaalea leipä ei siis automaattisesti ole epäterveellistä. 

– Onhan meillä kauraleipääkin, joka on vaaleaa. Harhaluuloa on, että vaalealeipä on epäterveellistä. 

– Totuus on, että monet suomalaiset vaaleat leivätkin ovat sellaisenaan hyviä kuidun lähteitä. Muihin elintarvikkeisiin verrattuna vaalea leipäkin on hyvä kuidun lähde, mutta leipäsarjassa vaatimattomin.

Leivänpäällisillä on väliä

Painonpudottajalle tärkeää on kiinnittää huomiota sen sijaan leivämpäällisiin. Voileipä voi vastata kokonaista energiapitoista ateriaa, jos sen ahtaa täyteen kaikkea mahdollista.

– Tuhdilla kerroksella leipärasvaa ja rasvaisilla leikkeleillä ja juustolla voileivästä saadaan 3–4 -kertaisesti energiaa pelkkään leipäviipaleeseen verrattuna, Leipätiedotuksesta muistutetaan.

Kasvikset sen sijaan mehevöittävät leipää, mutta eivät juuri anna energiaa. Päällysteiden vähärasvaisuus lisää kasvisleivän ravintoainetiheyttä.

Katso myös video: Onko ruisleipä terveellistä?

1:42imgLeipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen kommentoi ruisleivän terveellisyyttä.

