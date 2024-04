Huomenta Suomessa testattiin ilmasta valmistettua ruokaa

Suomalaisyritys Solar Foods on kehitellyt ennennäkemättömän tavan valmistaa ruokaa.

Nyt yritys on päässyt pisteeseen, jossa heidän kehittelemäänsä proteiinia on myynnissä jo Singaporessa ja tavoitteena on, että se pääsisi markkinoille myös Yhdysvalloissa tämän vuoden jouluksi. Euroopan Unionin alueen markkinoille proteiinin toivotaan pääsevän vuoden 2025 lopulla.