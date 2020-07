Uusi tapa tuottaa ruokaa on kuin tieteiselokuvasta! Ravintoa ilmasta tuottava espoolaisyritys tarjoaa ratkaisua maailman ruokapulaan

Uusi ruuan tuotantotapa voi osaltaan auttaa niin ilmastokriisin kuin maailman ruokapulan ratkaisemisessa.

Ruuan tuottamiseen ei tarvita maataloutta, eläimiä tai kasveja. Espoossa toimiva startup-yritys valmistaa Solein-proteiinia ilmasta bakteerien ja aurinkosähkön avulla. Toimitusjohtaja vertaa prosessia viinin valmistukseen.

– Käytämme Suomen luonnosta löytynyttä mikrobia, joka on käymisastiassa, mutta sille ei syötetä sokeria vaan pieniä kuplia hiilidioksidia ja vetyä. Hiilidioksidin otamme ilmasta ja vetyä tehdään ilmasta kaapatusta vedestä sähköenergian avulla, selittää Solar Foods Oy:n toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Uusia paikkoja ruuan tuottamiseen

Pilottilaitos tuottaa proteiinia 300 grammaa päivässä, mutta tarkoitus on päästä isompaan mittakaavaan jo parin vuoden päästä.

– Seuraava vaiheemme on tehdä 100 kertaa suurempi laitos kuin nyt ja sen jälkeen seuraava skaalaus on tehdasmittakaavaan, joka on noin jalkapallokentän kokoinen laitos, havainnollistaa Vainikka.

Tulevaisuudessa tehtaita voisi nousta vaikka sellaisiin paikkoihin, joissa ruuan tuottaminen nykymenetelmillä on mahdotonta, esimerkiksi Saharaan, arktisille alueille tai avaruuteen. Riittää, että tarjolla on aurinko- tai tuulienergiaa.

– Voimme sijoittaa näitä tehtaita sellaisiin paikkoihin, missä aurinko on tukahduttavan kuuma, missä on paljon aurinkoenergiaa saatavilla, mutta missä mikään ei kasva. Tähän asti ruuantuotanto on ollut riippuvainen maataloudesta ja säästä ja veden saatavuudesta, mutta nyt ensimmäistä kertaa me irtikytkeydytään kaikesta tästä, visioi Vainikka.

Noin 20 kuluttajatuotetta valmiina

Tuotekehittelykin on jo pitkällä. Kaikkiaan valmiina on 20 erilaista kuluttajatuotetta tai sellaisen aihiota. Ne aiotaan saada markkinoille vuoden 2022 loppupuolella.

– Tuemme uuden raaka-aineen, uuden sadon, saataville. Emme tähtää mihinkään yksittäiseen vaikka maitoon tai juustoon tai lihaan vaan meidän raaka-aine voi toimia kaikissa niissä hyvin monipuolisesti. Olemme kehitelleet noin 20 erilaista kuluttajatuotetta lähtien aamupala-aineksista erilaisiin meijerituotteisiin ja lihan korvikkeisiin, luettelee Vainikka.

Nyt koekeittiössä testataan juuston tyyppistä tuotetta, jota voi paistaa.

Uusi proteiini on hinnaltaan kilpailukykyinen

Kiinnostuneita sijoittajia ja yhteistyökumppaneita on löytynyt.

– Meillä on paljon kiinnostusta maailmalla, mutta meidän täytyy vielä todistaa se, että tämä teknologia skaalautuu ja että pystymme tekemään monipuolisesti erilaisia kuluttajatuotteita, pohtii Vainikka.

Ilmasta tuotettu proteiini on hinnaltaan kilpailukykyinen.

– Kasvisperäiset proteiinit ovat halvempia kuin eläinperäiset ja niin on myös meidän proteiinin laita. Pystymme kilpailemaan kaikkia proteiineja vastaan markkinoilla hinnan avulla, kun pääsemme täyteen tehdasmittaluokkaan, vakuuttaa Vainikka.

"Tiede on kuin taikuutta, mutta totta"

Tällä hetkellä noin puolet maailman asutusta pinta-alasta on maatalouden käytössä. Maailmanlaajuisesti jopa 70 prosenttia makeasta vedestä kuluu maatalouteen. Arviolta 25 prosenttia ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista syntyy ruuasta. Näihin ongelmiin Solar Foods tarjoaa omalta osaltaan ratkaisua.