Ilmasta ruokaa valmistava tehdas valmistuu pian Vantaalle

Teknologiayhtiö Solar Foods on kehittänyt tavan tuottaa runsaasti ravinteita sisältävää Solein-proteiinia ilmasta ja sähköstä. Ruuantuotantoon ei siis tarvita enää tuotantoeläimiä tai edes maataloutta. Uusi tehdas tuottaa vuodessa 120 tonnia proteiinia, jolla voidaan korvata esimerkiksi maitoa, lihaa tai kananmunia.

Rakennustyöt ovat vielä käynnissä Vantaalla, mutta helmikuusta alkaen Solar Foodsin uudella tehtaalla tuotetaan ruokaa ilmasta ja sähköstä. Prosessi muistuttaa viinin valmistusta. Proteiinia saadaan, kun mikrobeja ruokitaan hiilidioksidilla ja vedyllä. Vety tehdään ilmasta kaapatusta vedestä sähköenergian avulla. Laitos tuottaa vuodessa 120 tonnia Soleiniksi nimettyä proteiinia.

– 120 tonnia proteiinia vastaa noin viittä miljoonaa ateriaa, jos ajatellaan, että yhteen ateriaan tarvitaan noin 20 grammaa proteiinia, laskee Solar Foods Oy:n toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Solein korvaa eläinperäistä proteiinia

Proteiinilla voidaan korvata esimerkiksi maitoa, lihaa tai kananmunia. Sitä voi käyttää monenlaisissa tuotteissa: muun muassa jogurtissa, jäätelössä, pastassa tai lihan korvikkeissa.

– Mitä me yritämme tehdä on se, että Solein korvaa eläinperäistä ravintoa ja muodostaa niitä tuttuja rakenteita, joita ruoilta edellytetään. Ihmisen täytyy saada tuotantoeläimen tilalle vaihtoehtoinen konsepti ja eläimelle vaihtoehtoa me olemme täällä tekemässä, toteaa Vainikka.

Muutoksen tarve on ilmeinen, koska ruoantuotannon ympäristövaikutuksista noin 60 prosenttia aiheutuu tuotantoeläimistä, vaikka vain 18 prosenttia kulutetuista kaloreista saadaan eläinperäisistä tuotteista.

Keltainen proteiini on maultaan mieto.

– Soleinissa on hyvin neutraali maku, ehkä hieman kasvisliemimäinen, mieto. Siinä ei ole voimakkaita sivumakuja, joita pitäisi peittää. Avaamme uudelle tehtaalle ravintolan sen takia, että jokainen voi tulla maistamaan Soleinia, kertoo Vainikka.

Uuselintarvikelupia odotetaan ensi vuonna

Ennen kuin tuotteet pääsevät kaupan hyllylle tai ravintolaan, tarvitaan uuselintarvikelupa. Ensi kesänä yhtiö odottaa saavansa luvan Yhdysvalloissa ja sen jälkeen Euroopassa. Singaporessa lupa on jo saatu.

– Siellä on myynnissä suklaajäätelö, joka on otettu erinomaisesti vastaan. Tosin se on myynnissä vain yhden ravintolan kautta, mutta siellä se on myydyin jäätelö, huomauttaa Vainikka.

Uusi proteiini pystyy kilpailemaan myös hinnallaan, kun tuotanto siirtyy isoon mittakaavaan.

– Tämän tehtaan jälkeisissä täyden mittakaavan tehtaissa tuotantokustannuksista puolet on sähkölaskua. Tuotanto tulee sijoittumaan sinne, missä edullista sähköä ja vetyä on tarjolla. Tällä hetkellä isossa mittakaavassa tuotantokustannus on alle 10 euroa kilogrammalta. Me näemme, että tästä on mahdollista tehdä edullisin ja ympäristöystävällisin elintarvikeproteiini myös soijaa ja herneproteiinia vastaan, laskee Vainikka.

Tuotannossa saadaan hiilidioksidi hyötykäyttöön

40 miljoonaa euroa maksaneella tehtaalla Solar Foods osoittaa, että Solein-proteiinin tuotanto on mahdollista kaupallisessa mittakaavassa. Seuraavaksi yhtiön on valittava, ryhtyykö se jatkossa raaka-aineen tuottajaksi vai lisenssien myyjäksi.

– Olemme tehtaan käynnistyttyä käännekohdassa. Meillä on mahdollisuus ryhtyä elintarvikeraaka-aineen valmistajaksi ja toimittajaksi. Se vaatii pääomia. Tai sitten me lisensoimme tätä teknologiaa niille yhtiöille, jotka haluavat tuottaa proteiinia itselleen, pohtii Vainikka.

Solar Foods tehtaineen on hyvä esimerkki vihreästä siirtymästä. Se on Suomen pisimmälle ehtinyt vetytalouden ja hiilidioksidin hyötykäytön hanke ja kuuluu myös EU:n vetytalouden kärkihankkeisiin.

– Me tuotamme tällä tehtaalla sähköstä vetyä ja käytämme sitä tuotannossa pääraaka-aineena. Auringonvalon ja sokerin sijasta solujen energianlähteenä on vety. Näin irtikytketään ruuantuotanto maataloudesta. Toinen pääraaka-aine on hiilidioksidi. Kasvit käyttävät hiilidioksidia ilmasta. Meidänkin organismi tekee niin, mutta me kuplitamme sen meidän reaktoriin kaasuna. Näin tämä liittyy vetytalouteen ja hiilidioksidin hyötykäyttöön, selittää Vainikka.

Solar Foodsin kehittämällä menetelmällä ruokaa voidaan tuottaa myös sellaisissa paikoissa, missä se ei muuten onnistuisi, esimerkiksi avaruudessa tai erämaassa. Ruuan tuottaminen ilmasta ja sähköstä on yksi ratkaisu maailman pahenevaan ruokapulaan.

