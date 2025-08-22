Miten Michelin-ravintolalla voi olla anniskeluluvat toisen ravintolan kautta? Noho kommentoi

Sulkeutuneen Michelin-ravintolan anniskeluluvissa vaikutti olevan hämminkiä. Nyt ravintolayhtiö Noho Partners kertoo, mistä oikein on kyse.

MTV Uutiset kertoi torstaina helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa määrittelemättömäksi ajaksi.

Myöhemmin Kozeen Shiwan itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.

Hämmennystä lopettamiskeskustelun lomassa aiheuttivat myös ravintolan anniskeluluvat.

Anniskeluluvat vai ei?

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Jarmo Oresmaan kertoi MTV Uutisille, että ravintolan taustayhtiön, Kozeen Shiwan Oy:n, nimellä tai y-tunnuksella ei löytynyt lainkaan anniskelulupia. Lupia ei ole tällä hetkellä myöskään vireillä, eikä niitä aiemmin ole ollut.

Oresmaan mukaan samoissa tiloissa aiemmin toimineen Lulu's-ravintolan anniskeluluvat eivät voi olla Michelin-ravintolan käytössä. Luvat ovat voimassa Lulu's-ravintolan taustayhtiöllä Aunt Florentine's Oyster Oy:lla, joka puolestaan kytkeytyy Noho Partners -ravintolayhtiöön.

Kozeen Shiwan vakuutti aiemmin MTV Uutisille anniskelulupa-asioiden olleen kunnossa Lulu'sin kautta. Miten tämä on mahdollista? Kysyimme asiaa Noho Partnersilta.

Noho kertoo, mistä on kyse

Nohon varatoimitusjohtaja Maria Koivula sanoo, että Lulu's-brändin nimeä aikoinaan kantanut suurempi ravintolasali on ollut vuodesta 2024 alkaen osa Kozeenin toimintaa, ja siellä on järjestetty muun muassa yksityistilaisuuksia.

– Olemme mahdollistaneet Kozeenille hänen ainutlaatuisen visionsa toteuttamisen ilman alalle tyypillisiä raskaita investointeja, kun hän on saanut Lulu'siin kuuluneen ravintolatilan käyttöönsä.

Noho Partnersilla ei ole omistusta The Roomissa, vaan taustalla on Koivulan mukaan yhteistyösopimus.

– Yhteistyösopimuksen mukaisesti The Roomissa myydyn alkoholin ja myös ruoan myynti on tapahtunut vain Lulu'sin taustalla olevan Aunt Florentines Oyster -yhtiön kautta. Tällöin The Room ei ole tarvinnut myöskään erillistä anniskelulupaa, Koivula selventää.

Noho toivoo Kozeenille rauhaa

Koivulan mukaan Noholla arvostetaan Kozeenin ulostuloa tässä asiassa ja odotetaan myös innolla, mihin kokin tie vie seuraavaksi.

– Olemme seuranneet ilolla hänen matkaansa kohti Michelin-tähteä, ja nyt toivomme median kunnioittavan hänen toivettaan, jotta hän saa rauhaa tilanteen käsittelyyn.

