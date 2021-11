Akseli Herlevi pisti pystyyn yllättävän ravintolakonseptin: "En ainakaan itse ole nähnyt tällaista missään Suomessa"

"Siisteimmät omakohtaiset ravintolakokemukset ovat olleet paikoissa, joiden miljöö on positiivisella tavalla ollut suorastaan silmäänpistävä! Toinen tärkeä asia on alkupalat, jos niiden syömiseltä ei meinaa päästä pääruoan puheille, on menussa todellakin onnistuttu. Tätä fiilistä lähdimme hakemaan ja se mielessä suunnittelimme menun, joka on kuin matka gastronomiseen G-pisteeseen", Akseli Herlevi kuvailee uutta Naughty Lab X Street Food Omakase -konseptiravintolaansa.