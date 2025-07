Kohuttu helsinkiläiskahvila sulki ovensa: "Ei herkkähipiäisille"

Kehnoja arvioita vuosien mittaan kahminut helsinkiläiskahvila Villa Angelica on sulkenut ovensa lopullisesti.

Helsingin Tamminiemessä vuodesta 1993 toiminut kahvila Villa Angelica on asetettu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan konkurssihakemus on jätetty heinäkuun alussa omistajan itsensä toimesta.

Kahvila tiedotti lopettamisestaan kesäkuussa Facebook-sivuillaan.

– Villa Angelica sulkee ovensa. Päätöksen taustalla ovat ikä, terveys ja taloudelliset realiteetit – elämä kuljettaa nyt toiseen suuntaan, julkaisussa muun muassa todetaan.

"Helsingin kehnoin kahvila"

Kahvilatoiminta pyöritti puolalaissyntyinen Grazyna Kokkonen. Helsingin Sanomat haastatteli vuonna 2022 tuolloin 70-vuotiasta Kokkosta ja kertoi kahvilan tarinan.

Puheenaiheeksi nousivat erityisesti Villa Angelican keräämät huonot arvostelut: kahvila oli saanut Tripadvisor-palvelussa kaksi tähteä viidestä ja sillä oli viimeinen sija yhteensä 105 kahvilan listauksessa. Näin ollen Villa Angelica nimettiin "Helsingin kehnoimmaksi kahvilaksi".

Kahvilan keräämät arviot eivät usein olleet mairittelevia.

– Tämä on siinä mielessä turistinähtävyys, että jos haluaa kokea kaupungin töykeintä palvelua ja huonoimman hinta-laatu suhteen, niin ehdottomasti täältä sen saa, nimimerkki Jonsse kirjoitti Eat.fi-palvelussa vuonna 2023.

– Kokemuksesi kahvilassa riippuu siitä, millä jalalla omistaja rouva on sattunut sinä päivänä nousemaan. Hän ei välitä pätkääkään siitä, pidätkö hänestä vai et, joten mitä tahansa voi tapahtua mielialasta riippuen. Hänen kakkunsa ja piirakkansa ovat hyviä, mutta ylihinnoiteltuja, ja hänen egonsa on suurempi kuin itse huvila, nimimerkki MEW tulkitsi Tripadvisorissa vuonna 2022.

– Kammottava kokemus. En suosittele millään tavalla, silkkaa rahojen haaskausta, nimimerkki Johannas summasi Eat.fi-palvelussa vuonna 2018.

Kahvila keräsi myös kiitosta: "Ei herkkähipiäisille"

Toisaalta Villa Angelica keräsi kehnojen arvostelujen lisäksi myös jonkun verran kiitosta. Viiden tähden arvioissa paikkaa ja omistajaa kehutaan omalaatuisiksi.

– Älä usko vain negatiivisia arvioita. Tämä kahvila on ehdottomasti vierailun arvoinen. Kakut ja muut ovat erittäin hyviä. Hieman hintavia, mutta kokeile niitä, nimimerkki MattiHKI kirjoitti kesällä 2024 Tripadvisorissa.

– Mielestäni tämä paikka ei sovi Starbucksiin tottuneille eikä liian herkkähipiäisille. Täällä tapaat viehättävän vanhan rouvan, jonka persoonallisuus tuo mieleeni muistoja menneiltä neuvostoajoilta. Leivonnaiset, tee ja kahvi ovat herkullisia. Talon emäntä leipoo kaiken itse ja ylläpitää erittäin laajaa kakkuvalikoimaa. Hinnat voivat olla joillekin korkeat, mutta tämä ei ole massatuotantopaikka, tämä paikka on kokemus, nimimerkki Meri-Tuulia R kirjoitti Tripadvisorissa syksyllä 2021.

Katso myös: Konkurssin kokenut Akseli Herlevi aikoo perustaa uuden ravintolan – lähetti vinkit aloitteleville ravintoloitsijoille

2:55 Akseli Herlevi haastattelussa tammikuussa 2025.