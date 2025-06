Uusi festivaali Helsinkiin: Ravintolakattaus voi olla jopa artistejakin odotetumpi

Helsingissä järjestetään elokuussa uudenlainen festivaali, jossa nähdään nimekkäitä kokkeja, ravintoloita ja artisteja.

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingissä järjestetään ensimmäistä kertaa uudenlainen festivaalikonsepti. Ullanlinnan Meripuistossa pidettävillä À la Park -festivaaleilla on luvassa ruokaa, juomaa ja musiikkia.

Tapahtuman ravintolakattauksen on kuratoinut keittiömestari ja yrittäjä Pipsa Hurmerinta. Festivaalin ideana on yhdistää Helsingin ja Suomen parhaat ravintolat ja kiinnostavimmat artistit yhden tapahtuman alle.

Nimekkäitä kokkeja

Hurmerinta nostaa esimerkkinä kiinnostavista ravintoloista vuosi sitten avatun Maukun, porvoolaisen Sicapellen ja street food -ravintola Seksicon. Festivaalin "kruunujalokivi" on ravintola Koti, jonka takana ovat Toni Toivanen ja Juho Ekegren kööpenhaminalaisesta ravintola Nomasta. Nimekkäiden kokkien festivaaliravintolan ensimmäinen kattaus on jo myyty loppuun.

Hurmerinta sanoo elokuun olevan suomalaisen satokauden parasta aikaa, ja uskoo kotimaisuuden näkyvän myös ravintoloiden tarjonnassa.

– Nämä ovat sen tasoisia ravintoloita, joissa raaka-aineet ovat parasta mitä saa, ja se aika usein on kotimaista, Hurmerinta kertoi Huomenta Suomessa kesäkuussa.

Artisti Kasmir (Thomas Kirjonen) ei esiinny À la Parkissa, mutta sen sijaan hänet nähdään Vuoden kokki 2024 -voittajan Simo Harrivaaran kanssa pop-up ravintola Pinsa Lokalissa. Kyseessä on tapahtumaa varten suunniteltu ravintolakonsepti.

"Musiikki ja ruoka jakavat syvän yhteyden"

Ennen artistiuraansa Kirjonen on opiskellut kokiksi ja tehnyt töitä alalla yli kymmenen vuoden ajan.

Kirjonen sanoo ruoan menneen ammatillisessa mielessä musiikin edelle. Hänelle kuitenkin ruoka ja musiikki kulkevat ikään kuin käsi kädessä.

– Musiikki ja ruoka jakavat syvän yhteyden. Ruokaa valmistaessa kuunnellaan musiikkia ja ruokaa syödessä kuunnellaan musiikkia. Livemusiikki tekee tästä ikään kuin korostetun kokemuksen, Kirjonen kuvailee tulevaa festivaalia.

Inspiraationa tapahtuma, jota ei enää ole

Hurmerinta sanoo À la Parkin inspiraationa olleen muun muassa vuonna 2018 viimeistä kertaa järjestetty Taste of Helsinki -ruokatapahtuma. À la Park tuo saman tapahtuman alle Taste of Helsingin tapaan useita ravintoloita ja annoksia, mutta myös livemusiikkia, jota ei Taste of Helsingissä nähty.

Festivaalin artistikattaus on pääosin kotimainen, ja lavalla nähdään muun muassa Behm, Ellinoora, Rodeo ja Samuli Putro.

Voiko festareilla viettää koko päivän? Mitä vierailijoille on luvassa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

