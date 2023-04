Helppo lohiruoka pääsiäispöytään – oletko koskaan testannut?

Marinoitua kirjolohta poke bowliin

Poke bowl on alun perin Havaijilta kotoisin oleva ruokalaji, josta on tullut kansainvälinen suosikki. Makumaailmaltaan poke bowl muistuttaa sushia, mikä selittää ruokalajin suosiota. Pro Kala ry muistuttaa, että poke bowl on helposti muunneltavissa.