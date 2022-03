Arkiruoka hakusessa? Testaa Harrin "superhyvä" lasagnekeitto

MTV3-kanavalta tuttu, muun muassa Kokkisota-ohjelmassa nähty kokki Harri Syrjänen jakoi pitkin viime vuotta Instagram-tilillään erilaisia one pot -pastareseptejä, kuten esimerkiksi tämän lohi-avokadopastan .

Alkuvuosi 2022 on ollut toisenlaisten reseptien aikaa, kun Syrjänen on jakanut yhden kasarin pastareseptien sijaan keittovinkkejä, kuten thaimaalaisen kanakeiton reseptin ja sekä "ehkä maailman parhaan lohikeiton" salat. Tuorein resepti on keittoversio klassikkoruoka lasagnesta.