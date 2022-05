McDonald's uudisti yllättäen Big Macin – myös juustohampurilaisiin kajottiin: "Ihmiset ovat olleet epäuskoisia"

Suomen McDonald’silta kerrotaan, että pikaruokaravintolassa on tehty muutoksia joidenkin klassikkohampurilaisten valmistusmetodeihin. Muutokset on otettu Suomen Mäkkäreissä käyttöön toukokuussa.

Muutoksia Big Maciin, juustohampurilaiseen ja tuplajuustoon

Suomen McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhänen kertoo MTV Uutisille, että muutokset koskevat Big Mac-, juusto- ja tuplajuustohampurilaisia. Eniten muutoksia on tehty Big Mac -hampurilaiseen, joka tehdään nyt uudenlaiseen sämpylään. Myös burgerin täytteisiin on tullut muutoksia.

– Kastikkeen määrää on lisätty 20 millilitrasta 30 millilitraan. Myös sipulin valmistustapaa on muutettu. Vaikka raaka-aine on sama, sen maku muuttuu, kun sipulit lisätään jo suoraan pihville grillissä.