Erikoislaatuinen suomalaisjuoma menestyi arvostetussa kilpailussa: "Tämä tuote jakaa taatusti mielipiteitä"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin aiemmin vuoden 2021 glögiuutuuksista. Vannoutuneille glögifaneille syksyn kohokohta on todennäköisesti ruotsalaisen Blossan uuden vuosikerran maun paljastus. Kuten viime vuonna kerroimme , monelle uutuusglögin julkistus merkitsee lähtölaskennan starttaamista jouluun.

Alkon ja suomalaiskauppojen hyllyille saapuu Blossan lisäksi useita muita uutuusmakuja, joissa perinteistä glögiä on lähdetty maustamaan melko rohkeastikin. Alkon tiedotteen mukaan, tänä syksynä glögiä tullaan juomaan yhä enemmän kylmänä ja hyödyntämään myös drinkkien ainesosana.

Erikoislaatuinen oranssi glögijuoma "jakaa taatusti mielipiteitä"

– Tämä tuote jakaa taatusti mielipiteitä ja on niin sanotusti love or hate -osastoa, Raunio kertoo nauraen.

Uutuusjuoman mausta löytyy tuttuja jouluisia mausteita, kuten neilikkaa, kanelia, sitruksia ja inkivääriä. Juoma on oranssin viinin tapaan hivenen samea ja oranssin, jopa hunajan värinen.

Glöet on suomalaisten kehittämä ja maailmalla useaan kertaan palkittu glögikuohuviini. Juoman ensimmäinen versio (punainen pullo) lanseerattiin vuonna 2015.

Palkittiin jo arvostetussa kansainvälisessä kilpailussa

Glöet Orange sai jo nyt kansainvälistä huomiota, kun IWSC-kilpailun tuomaristo antoi suomalaiselle innovaatiolle vuosittain järjestettävässä palkintogaalassa pronssia. Vuonna 1969 perustettu The International Wine & Spirit Competition (IWSC) on vuosittain järjestettävä alan suurin kilpailu, johon osallistuu viinejä yli yhdeksästäkymmenestä maasta.

Natu- eli alkuviinit sekä oranssiviinit ovat nostaneet päätään viime vuosina. Trendi on näkynyt hyvin ravintoloissa ja esimerkiksi Ruotsissa viinit ovat yleistyneet vieläkin vahvemmin.

Mitä on oranssiviini?

Oranssiviini on itse asiassa valkoviiniä. Ammattilaiset käyttävät siitä termiä kuorikontaktiviini, koska juoman englanninkielinen nimi ”orange wine” voi erehdyttää ajattelemaan appelsiiniviiniä. Oranssiviini valmistetaan samaan tapaan kuin punaviini, eli rypäleen kuoret saavat olla viinin kanssa kontaktissa. Valkoviinin valmistuksessa kuoret normaalisti poistetaan, jotta viiniin ei tartu väriä.

Rypäleiden kuoret antavat oranssiviinin paljon makua ja viinille ominaisen sävyn. Oranssiviinien väriskaala on laaja aina hailakan vaalean keltaisesta syvään oranssiin.

Alkon mukaan oranssiviinit ovat lähtöisin Kaukasukselta nykyisen Georgian alueelta, missä niitä valmistettiin jo tuhansia vuosia sitten. Viinityyppi oli ennen vanhaan yleinen myös Italiassa, missä se on nyt elpynyt etenkin maan koillisosan Friulissa. Samoin naapurimaa Slovenia on perinteinen tuottaja, ja oranssiviineistä on nyt innostuttu myös muualla Euroopassa ja maanosan ulkopuolellakin.