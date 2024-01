Erikoinen herneilmiö piinaa kotikokkeja: "Ihan sairasta"

Herneilmiö on herättänyt keskustelua ruotsalaisissa sosiaalisen median ruoanlaittoryhmissä. Kotikokkien mukaan herneet eivät tällä hetkellä kerta kaikkiaan kypsy.

– Ihan sairasta. Liotin keltaisia herneitä 24 tuntia, keitin soppaa 3 tuntia ja silti joukossa on vielä hieman kovia herneitä, sosiaalisessa mediassa kommentoidaan Dagens Nyheterin mukaan.

Suomalaisprofessori: "Tunnistettu ilmiö"

Ilmiö on havaittu jo viime keväänä myös suomalaisten sopankeittäjien keskuudessa. Mistä oikein on kyse ja miksi herneet eivät kypsy? Tiedustelimme asiaa Turun yliopiston professori Anu Hopialta. Hopia on funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja ja perehtynyt ruokaan molekyyligastronomian näkökulmasta.