Snellmanin markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors kertoo MTV Uutisille lihaa ja kasviksia yhdistelevälle tuotteelle olleen kysyntää.

Nauta-hernejauhis sisältää 70 prosenttia suomalaista naudanlihaa ja 30 prosenttia hernejauhista. Lihatalon mukaan hernejauhiksen herneproteiini tulee alkuvaiheessa EU:sta, koska Suomesta sitä ei ole vielä saatavilla tuotteeseen sopivassa muodossa.

Suomalaiskauppoihin tulee nyt jauhelihaa ja kasviproteiinia yhdistelevä tuote.

Tavallisen jauhelihan rinnalle on nyt kehitetty kasviproteiinia ja lihaa yhdistävä tuote. Kuvituskuva. Shutterstock

– Jos tuotteen paistaa ilman maustamista, niin eron saattaa havaita. Mutta jos yhtään maustaa enemmän kuin suolalla, niin saa olla melkoinen asiantuntija, jos herneproteiinin sieltä erottaa.