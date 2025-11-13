Suomalaiskauppoihin tulee nyt jauhelihaa ja kasviproteiinia yhdistelevä tuote.
Lihatalo Snellman on kehittänyt uudenlaisen jauhelihatuotteen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen vähittäiskauppoihin lanseerattava naudanlihaa ja herneproteiinia yhdistelevä tuote.
Nauta-hernejauhis sisältää 70 prosenttia suomalaista naudanlihaa ja 30 prosenttia hernejauhista. Lihatalon mukaan hernejauhiksen herneproteiini tulee alkuvaiheessa EU:sta, koska Suomesta sitä ei ole vielä saatavilla tuotteeseen sopivassa muodossa.
Ei ratkaisu jauhelihapulaan
Snellmanin markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors kertoo MTV Uutisille lihaa ja kasviksia yhdistelevälle tuotteelle olleen kysyntää.
– Olemme tunnistaneet selvän kuluttajatarpeen. Suomalaiset haluavat lisätä kasviproteiinia ruokavalioonsa.
Tänä vuonna uutisotsikoihin on noussut myös Suomessa jylläävä naudanlihapula. Kauppojen jauhelihahyllyt ovat paikoin ammottaneet tyhjyyttään. Forsin mukaan kasviproteiinia ei kuitenkaan ole lähdetty lisäämään jauhelihaan tästä syystä.