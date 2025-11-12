Hanna Sumarin lohiherkkuun tarvitaan vain lohta, limeä ja parmesaania.

MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari jakoi marraskuussa 2024 Instagram-tilillään todella helpon lohiohjeen.

Uunissa saa paistettua helposti herkullisen lohifileen, eikä siihen tarvita kuin pari raaka-ainetta.

– Tämä ikivanha resepti toimii ei vain vuodesta toiseen, vaan vuosikymmenestä toiseen, Sumari hehkuttaa.

Edes suolaa ei tarvita

Reseptin idea on hyvin simppeli: Lohifileeseen tehdään viiltoja nahkaan asti, ja viiltojen sisään ujutetaan limen lohkoja. Lopuksi kalan päälle raastetaan vielä reilusti parmesaania.

– Ei suolaa, parmesaani riittää.

Lohta paistetaan 225-asteisessa uunissa noin 15 minuutin ajan. Näin helppoa se on!

Toinen Hanna Sumarin lohiohje on myös takuuvarma hitti. Kokeile vartissa valmistuva toscanalainen lohi.