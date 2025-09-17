Jauhelihapaketin viimeistä käyttöpäivää kannattaa useimmissa tapauksissa noudattaa. Yhdellä tavalla jauhelihalle saa kuitenkin pelattua lisäaikaa vielä viime tipassakin.

MTV Uutiset kertoi maaliskuussa suomalaiskauppojen tyhjentyneistä jauhelihahyllyistä. Naudanjauhelihasta on ollut monin paikoin pulaa. Kauppojen mukaan saatavuusongelmat johtuvat kasvaneesta kysynnästä ja lihantuotannon ongelmista. Karjatilalliset sen sijaan nostavat tikunnokkaan liian alhaisen tuottajahinnan.

Kun jauheliha on kortilla, kannattaa sen säilyvyyteen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näin vältät turhan ruokahävikin.

Herkkä pilaantumaan

Jauheliha pilaantuu kokolihaa herkemmin, joten elintarvikkeen kanssa kannattaa olla tarkkana viimeisen käyttöpäivän suhteen. Jauhelihan säilytyslämpötilalla on suuri merkitys tuotteen säilyvyyteen.

Jos jauheliha pääsee kosketuksiin hapen kanssa, sen väri muuttuu harmaaksi.

Lihan värin muuttuminen ei Lihatiedotus ry:n mukaan ei välttämättä tarkoita sitä, että liha olisi mennyt huonoksi. Harmaantuminen voi kuitenkin olla myös merkki huonosta laadusta, jos lihaa on on säilytetty liian lämpimässä tai kylmäketju on katkennut.

Jos liha on harmaantunut, kannattaa mahdollinen pilaantuminen tarkastaa aistinvaraisesti. Pilaantumisen huomaa parhaiten haju- ja makuvirheistä.

Näin pelaat lisäaikaa viimeiselle käyttöpäivälle

Jauhelihalla kuten muillakin tuoretuotteilla on pakkauksessa määritelty viimeinen käyttöpäivä. Lihatiedotus suosittelee käyttämään jauhelihan mahdollisimman pian ostopäivän jälkeen. Jos jauhelihan ostaa lihatiskiltä, se kannattaa käyttää jo samana päivänä, koska sitä ei ole pakattu suojaavaan vakuumiin.

– Jos paketti on unohtunut jääkaapin hyllylle ja viimeinen käyttöpäivä on käsillä, jauheliha saa pari kolme päivää lisää käyttöaikaa, kun sen kypsentää heti, Lihatiedotuksesta neuvotaan.

Kypsä jauheliha tulee säilyttää jääkaapin kylmimmässä osassa kuten lihat muutenkin. Jos jauhelihalle ei ole heti käyttöä, se kannattaa pakastaa.

