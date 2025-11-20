Italiassa on raivostuttu väärennetystä pasta carbonara -tuotteesta, joka ilmestyi myyntiin Euroopan parlamentin myymälään.
Italia on erittäin tarkka klassisen pastareseptinsä sisällöstä. Aitoon pasta carbonaraan tulee italialaista pastaa, sianlihaa ja juustoa, joka sekoitetaan munankeltuaisiin ja pippuriin.
Kun Euroopan parlamentin myymälän hyllylle ilmestyi purkkeja vaaleaa kermakastiketta, jonka etiketissä lukee "Carbonara", raivo leimahti.
Tuotteessa on käytetty savustettua pancettaa, eikä guancialea eli sian poskea. Se sisältää myös kermaa, mikä ei aitoon carbonaraan kuulu.
Väärän ainesosaluettelon lisäksi mieliharmia aiheutti se, että Italian lipulla koristeltu tuote on valmistettu Belgiassa ja sitä myydään EU:n sydämessä – instituutiossa, jonka yhtenä tehtävänä on Italian mukaan suojella jäsenmaiden perinneruokia kopioilta.
Italian maatalousministeri Francesco Lollobrigida vaatii asian tutkintaa.
– Pancetta carbonarassa on toinen asia, mutta kaikki nämä tuotteet edustavat italialaisilta kuulostavien tuotteiden huonointa puolta, hän kirjoitti Facebookissa torstaina.
– On mahdotonta hyväksyä, että niitä myydään Euroopan parlamentin supermarketissa. Olen pyytänyt välitöntä tutkintaa.