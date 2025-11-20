Jos pidät kreikkalaisesta salaatista, tämä Tiina "Tinsku" Varjuksen vinkkaama salaattiohje kannattaa testata!

Oletko jo kuullut shopska-salaatista? Kyseessä on perinteinen bulgarialainen salaatti, joka on erittäin suosittu myös muualla Balkanilla.

Shopska-salaattia ylistää Tinskun keittiössä -ruokablogista tuttu Tiina "Tinsku" Varjus, joka vieraili marraskuussa Huomenta Suomessa jakamassa arkiruokavinkkejään.

Tiina Varjuksen tuoreessa teoksessa, Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025), kokataan konstailematonta ruokaa, eikä kaihdeta liemikuutioita, grillausmaustetta tai herne-maissi-paprikaa.

– Juuri Bulgarian aurinkorannikolla minäkin ensimmäistä kertaa shopska-salaattiin tutustuin ja rakastuin. Täydellisen raikas, rouskuvan rapea ja sopivan tuhti, vaikka kevyeksi lounaaksi tuoreen leivän kanssa tarjoiltuna, Tinsku kuvailee teoksessaan.

Hän vertaa shopska-salaattia toiseen suosittuun salaattiin.

– Vähän niin kuin kreikkalainen salaatti, mutta ilman oliivia. Salaatissa käytetään perinteisesti sirene-juustoa, mutta myös salaattijuusto tai feta käyvät, Tinsku vinkkasi Huomenta Suomessa.