Yleisin täysjyväviljan lähteemme on ruisleipä. Kaikille ei kuitenkaan ole selvää, mistä täysjyvää oikeastaan saa. Leipätiedotuksen teeettämän kuluttajatutkimuksen perusteella täysjyvän ja kuidun lähteet menevät monella suomalaisella sekaisin.

Suomalaiset saavat kuitenkin ruokavaliostaan yhä liian vähän täysjyvää, keskimäärin 60 grammaa päivässä. Ravitsemussuosituksissa tähdätään 90 gramman päiväsaantiin.

Kasviksista, marjoista ja hedelmistä saa kyllä hyvin kuituja, mutta täysjyvää niistä ei saa. Leivän lisäksi suomalaiset saavat täysjyvänsä esimerkiksi puurosta.