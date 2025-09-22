Reijo on tehnyt omalla reseptillään tuorepuuroa perheelleen jo vuosien ajan. Hän haluaa jakaa ohjeen muillekin.

Jyväskyläläinen Reijo Honkoaho otti helmikuussa 2025 yhteyttä MTV Uutisiin nähtyään Huomenta Suomessa kokki Hans Välimäen vinkkejä tuorepuuron valmistamiseen.

Syksyllä 2024 paikallisliikenteen kuljettajan työstä eläkkeelle jäänyt Reijo vannoo itsekin ravitsevan aamupuuron nimeen.

– Olen tehnyt omalla reseptillä tuorepuuroa perheelleni jo useita vuosia. Teen yleensä kerralla noin 4,5 kiloa. Kuten Hans sanoi, puuro säilyy monta päivää jääkaapissa, Reijo kertoo.

Reijo kertoo puuron olleen varsinainen aikaisten aamujen pelastus, kun paikallisliikenteen aamuvuorojen takia joutui joskus heräämään todella aikaisin. Valmiiksi ladattu kahvinkeitin, leipäpala ja kipollinen puuroa olivat Reijon mukaan kullan kallis ratkaisu.

– Kerran punnitsin, kuinka paljon puurokippo painaa. Se oli noin 500 grammaa. Puuro on niin tuhtia, ettei ole ihme, että ei ollut nälkä ennen ruokatuntia.

Pari syytä hyvään säilyvyyteen

Reijo epäilee, että puuron hyvään säilyvyyteen vaikuttaa muun muassa marjojen happamuus.

– Tämä säilyy helposti kuusikin vuorokautta jääkaapissa, ellei joku syö sitä. Sekin saattaa auttaa, ettei siinä ole mitään eläinperäistä, Reijo pohtii.

Reijo kertoo jättäneensä punaisen lihan ruokavaliostaan 1990-luvun alussa, koska sen nauttiminen pahensi selkeästi nivelreuman oireita.

Noin kymmenen vuotta sitten lapset saivat ensin Reijon vaimon Satun vegaanilinjalle. Reijon lempiherkkuja olivat tuolloin vielä grillikanankoivet ja edamjuusto.

– Juusto oli parasta puolen senttimetrin siivuina leivän päällä.

Vähitellen keittiössä alkoi valmistua toinen toistaan herkullisempia kasvisruokia.

– Vaimoni ei käsittänyt, miksi en voi luopua grillikoivista. Ostokerrat kuitenkin harvenivat, ja jossain vaiheessa tajusin, etten ole syönyt niitä enää moneen kuukauteen. En päättänyt olla ostamatta, mutta niin ne jäivät kaupan lihatiskille.

Grillikoipifanista täysin vegaaniksi

Vuosien varrella erilaisten kasviproteiinien valikoima on moninkertaistununut kaupoissa, ja Reijo kokee, että vegaaniksi on helppo ryhtyä.

Reijon ollessa työelämässä hänen työkaverinsa tulivat usein taukotuvalle kyselemään Reijon eväsruoista, koska ne tuoksuivat ja näyttivät todella hyvin.

– Minä vastasin vitsin varjolla, että eihän tämä voi olla hyvää, kun tämä on pelkkää kasvikunnan tuotetta. Työkavereina oli pääasiassa vannoutuneita lihansyöjiä, Reijo nauraa.

Ruokavalio on vaikuttanut positiivisesti myös terveyteen. Reijo kertoo muun muassa kolesteroliarvojen laskeneen viitealueelle.

Näin Reijo tekee puuronsa

Mutta palataanpa vielä Reijon puuroon! Miehellä ei ole aivan tarkkaa reseptiä ravitsevaan aamuherkkuunsa, mutta jotain suuntaa-antavaa hän pystyy kertomaan.

– Normaaliin 4,5 kilon satsiin menee kauramaitoa noin 1,5 litraa, maustettua soija- tai kaurajogurttia 0,5 litraa ja samoin maustamatonta jogurttia noin 0,5 litraa. Kaurahiutaleita jopa noin 10 desilitraa.

Puurossa on aina mukana myös iso satsi pakastimesta sulatettuja marjoja. Edelliseen puurosatsiin sujahti yhteensä melkein pari kiloa mustikoita, mansikoita, mustaherukkaa, valkoherukkaa ja vadelmia.

Tämän jälkeen puuroon lisätään vielä lajitelma siemeniä, kuten chia-, seesamin-, kurpitsan-, auringonkukan ja pellavansiemeniä. Sen lisäksi joukkoon laitetaan pari banaania ja pari desiä proteiinijauhoja.

"Laiskan tapa täyttää vatsa"

Jos pitää sattumista, Reijo suosittelee myös pähkinöitä. Puuron voi myös ajaa sauvasekoittimella tasaiseksi.

– Joskus puuro on tekeydyttyään liian paksua, kun siemenet turpoaa. Sitten vaan kauramaitoa lisää aamulla, ja eikun syömään!

Reijo haluaa vielä korostaa, miten helppo ja ravitseva aamupala on kyseessä.

– Tämä on laiskan tapa täyttää vatsa tukevasti, terveellisesti ja ennen kaikkea nopeasti.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.

Katso myös: Näin keität täydellistä kaurapuuroa

1:19 Täydellisen puuron keitto-ohje.