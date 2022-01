Barista vinkkaa neljä tärkeää muistisääntöä kahvinkeittoon – "Voi kuulostaa hieman pikkutarkalta"

Kahvinkeitto on jotain sellaista, minkä moni suorittaa sen enempää ajattelematta. Saman verran vettä ja saman verran puruja kuin aina ja ei kun porisemaan.

Puhtaalla keittimellä saat parempaa kahvia

– Valmistusohjeilla on ruoanlaitossa väliä, eikä kahvinkeittokaan tee sääntöön poikkeusta. Kahvin punnitseminen keittiövaa'alla voi kuulostaa hieman pikkutarkalta, mutta lopputuloksen kannalta kahvin määrän tarkistus palkitsee, Peräkylä toteaa.

Peräkylän nyrkkisääntö on, että suodatinkeittimeen mitataan 60 grammaa kahvia litraa vettä kohden. Tummemmissa paahdoissa kahvin määrää voi kuitenkin nostaa 65 tai jopa 70 grammaan.

Joka kahdeksas maitoa kahvissaan käyttävä suomalainen valitsee kauramaidon

– Kaurajuoma sopii erityisen hyvin kahveihin, joissa on maanläheinen ja suklainen makuprofiili. Näitä makuprofiileja löytyy muun muassa eteläamerikkalaisista ja indonesialaisista kahveista. Myös paahtoasteella on suuri merkitys. Tummemmat paahdot toimivat paremmin kaurajuoman kermamaisen ja kauraisen maun kanssa, Peräkylä neuvoo todeten, että makuja on toki monenlaisia.