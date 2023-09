Asia, jota et ehkä ole tullut ajatelleeksi sushista – ruokakulttuurin professori kertoo, mitä on nykypäivän "suomalainen ruoka"

Maanantaina 4.9. vietetään suomalaisen ruoan päivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa kotimaisen ruoan tärkeydestä. Itsestäänselvyytenä pitämämme maukas, puhdas ja riittävä ruoka on etuoikeus.

Ruokavalikoima laajentunut valtavasti 50 vuodessa

Viimeisen 50 vuoden aikana suomalainen yhteiskunta on vaurastunut ja se näkyy myös ruokavalikoimissa. Mäkelän mukaan ihmisten mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja ruoan suhteen on lisääntynyt merkittävästi.

– Jos 50 vuotta eläneet ihmiset lähtevät miettimään sitä, millaista oli lapsuudessa, niin kyllähän eron näkee siinä, että valikoima on hirvittävän paljon suurempi. Minunkin aikanani on tullut sellaisia asioita, joita pidetään itsestäänselvyytenä: tuoremehu, mango, paprika, Mäkelä luetteli.

Sushissa on yllättävän tuttuja elementtejä

– Siinä on raakaa kalaa, ja suomalaisessa ruokakulttuurissa se on ihan tuttu juttu. Pystymme omaksumaan asioita, joilla on jo jonkinlainen paikka siinä, mitä me olemme aikaisemmin syöneet.