Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: Mariupolin evakuointi jatkuu huomenna maanantaina, tänään evakuoitiin noin 80 ihmistä

Venäjän mukaan 46 siviiliä on evakuoitu Azovstalin tehdasalueelta

USA:n edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa

Ukrainan ulkoministeri Kuleba on pyytänyt Kiinalta turvatakuita

Venäjän ulkoministeri sanoi, että Yhdysvaltain ja Naton on lopetettava Ukrainan asevarustelu

Brittiarvio: Venäläissotilaita kaatunut Ukrainassa 15 000

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta