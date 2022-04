Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: YK:n pääsihteeri Guterres tapaa Putinin Moskovassa tällä viikolla

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin ovat vierailulla Kiovassa

YK dokumentoinut noin 50 siviilin laittomat surmat Ukrainan Butshassa

Venäjä on ilmoittanut aikovansa vallata Donbassin ja luoda maayhteyden Krimille ja Transnistriaan

Taistelut Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet kiivaina

Putin on perunut rynnäkön Mariupolin terästehdasalueelle – Venäjän mukaan kaupunki on muuten vallattu

Ukraina: Venäjä hallitsee 80 prosenttia Luhanskista

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta