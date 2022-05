Ukrainan apulaispuolustusministeri: Yli 260 sotilasta evakuoitu Azovstalista – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar kertoo, että yli 260 ukrainalaista sotilasta on saatu evakuoitua Azovstalin terästehtaalta satamakaupunki Mariupolista.

Apulaispuolustusministeri Maliarin mukaan sotilaiden kotiin saamiseksi on luvassa vankienvaihtomenettelyitä.

– Tämä on periaatteemme, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan osa sotilaista on haavoittunut vakavasti, mutta he saavat hoitoa.

Novoazovskin kaupunki on Venäjän tukemien separatistien hallussa.

Ukraina kertoo 20 siviilin kuolleen Venäjän iskussa Donetskin ja Luhanskin alueella maanantaina. Kuolleiden joukossa on Ukrainan armeijan mukaan lapsia.

Sovun esteenä on Unkari, joka vastustaa venäläisen öljyn tuontikieltoa. Energiakauppaan puuttumista on pidetty tärkeänä, koska energian myyminen EU-maihin on Venäjälle merkittävä tulonlähde.