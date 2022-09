Vladimir Putin ja Xi Jinping tapaavat tällä viikolla keskustellakseen Ukrainasta – MTV seuraa sotaa

Keskustelu Venäjän presidentti Vladimir Putinin syrjäyttämisestä on saanut vauhtia, kun parikymmentä Moskovan ja Pietarin kunnanvaltuutettua on vaatinut Putinin eroa Ukrainan sodan vuoksi. Asiasta uutisoi muun muassa venäjänkielinen Meduza.

– Jos he näkevät, että Putinilla asiat lähtevät liian paljon käsistä, he eivät halua ottaa sitä riskiä, että kansa valitsee uudet johtajat. He haluavat valita keskuudestaan uuden johtajan, vaikka sitten suurella riskillä, koska Putin on suojannut hyvin itsensä.