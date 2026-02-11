Presidentinvaalit tai kansanäänestys rauhansopimuksesta eivät ole vielä mahdollisia huonon turvallisuustilanteen takia, kertoo lähde Kyiv Independentille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio ilmoittaa presidentinvaalien järjestämisestä tai rauhansopimuksen kansanäänestyksestä, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.

Media perustaa väitteensä presidentin kanslian lähteeseen, jonka mukaan asia ei ole juuri nyt "presidentin suunnitelmissa".

– Kun turvallisuutta ei ole, ei ole mitään muutakaan, lähde kertoo medialle.

Kyiv Independentin mukaan Ukrainan viranomaiset korostavat, että kukaan ei vastusta vaaleja, mutta päätös asiasta tehdään turvallisuustilanteen mukaan.

– Jos venäläiset tappavat ihmisiä joka päivä, miten voimme ilmoittaa vaaleista tai vakavasti harkita niiden järjestämistä tulevina viikkoina, presidentin kansliasta kuuluu.

Yhdysvallat painostaa Ukrainaa

Kyiv Independentin lähteen väite on päinvastainen, mitä Financial Times kertoi aiemmin tänään.