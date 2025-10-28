Ukraina on ensimmäistä kertaa käyttänyt kotimaisia Ruta ja Flamingo -pitkän kantaman ohjuksiaan Venäjää vastaan, uutisoi Kyiv Independent. Asiasta kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi medialle maanantaina.
Presidentti ylisti ohjusten suorituskykyä. Ukrainan yleisradion Suspilnen mukaan presidentti ei kuitenkaan paljastanut, mihin ohjuksilla oli isketty.
Läntisen aseavun kanssa kipuileva Ukraina on sodan mittaan panostanut kotimaisen asetuotannon kehittämiseen. Maa on myös yrittänyt hankkia ulkomaista rahoitusta ja todennut, että sillä on myös omien aseiden valmistukseen tarvittava tietotaito.
Kyiv Independentin mukaan Zelenskyi myönsi, että Ukrainalla ei ole jäljellä paljoa lännestä saatuja pitkän kantaman ohjuksia. Maalla on käytössään brittiläisiä Storm Shadow -risteilyohjuksia ja ranskalaisia, vastaavia SCALP-ohjuksia.
Tässä ovat Ukrainan omat ohjukset
Ruta-ohjusta voisi luonnehtia "ohjus-drooniksi" tai mini-risteilyohjukseksi. Rutaa valmistaa Destinus-yhtiö.