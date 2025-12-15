Jos Yhdysvallat suostuisi Naton 5. artiklaa vastaaviin turvatakuisiin, niin se on merkittävin edistysaskel Ukrainan rauhanneuvotteluissa pitkään aikaan.

Yhdysvaltojen, Euroopan sekä Ukrainan edustajat neuvottelevat Ukrainan rauhansuunnitelmasta tällä viikolla Berliinissä.

MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen on seurannut rauhanneuvotteluja maanantaina Berliinissä.

– Jos nyt turvatakuissa on päästy eteenpäin ja Yhdysvallat olisivat valmis jopa 5. artiklaa vastaaviin turvatakuisiin, niin se on kyllä merkittävin edistysaskel pitkään aikaan, Puumalainen sanoo.

– Vielä suhtaudun kuitenkin pienellä varauksella tähän, sillä aivan näin suoraviivaisesti ei ole virallisia reittejä asiasta tiedotettu, vaan kyseessä on yhden amerikkalaisen neuvottelulähteen lausuma, Puumalainen painottaa.

Myös Zelenskyin mukaan muotoilua vasta luonnostellaan rauhansuunnitelmaan.

– Hänhän on toivonut näistä muotoiluista laillisesti sitovia, ettei toisteta aiempia Budapestin-sopimuksen muotoiluja, joiden turvatakuut eivät lopulta pitäneet, Puumalainen kertoo.