Tällaisiin turvatakuisiin Eurooppa ja Yhdysvallat sitoutuvat 4:29 Berliinin rauhanneuvotteluissa on osapuolten mukaan edistytty merkittävästi Julkaistu 32 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Tasavallan presidentin kanslia julkaisi maanantai-iltana Euroopan johtajien julkilausuman. Yhdysvaltojen, Euroopan sekä Ukrainan edustajat neuvottelevat Ukrainan rauhansuunnitelmasta tällä viikolla Berliinissä. Tasavallan presidentin kanslia julkaisi maanantai-iltana Euroopan johtajien julkilausuman, jonka mukaan johtajat olivat tyytyväisiä presidentti Donald Trumpin merkittävään edistymiseen oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan turvaamisessa Ukrainassa. He olivat myös tyytyväisiä presidentti Volodymyr Zelenskyin ja presidentti Trumpin tiimien sekä eurooppalaisten tiimien tiiviiseen yhteistyöhön viime päivinä ja viikkoina.





Kuvassa on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi maanantaina Berliinissä. STELLA Pictures / ddp

He sopivat tekevänsä yhteistyötä presidentti Trumpin ja presidentti Zelenskyin kanssa kestävän rauhan saavuttamiseksi, joka säilyttää Ukrainan suvereniteetin ja Euroopan turvallisuuden. Johtajat arvostivat Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Euroopan välistä vahvaa lähentymistä.

Johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että Ukrainan turvallisuuden, suvereniteetin ja vaurauden varmistaminen on olennainen osa laajempaa euroatlanttista turvallisuutta.

He totesivat selvästi, että Ukraina ja sen kansa ansaitsevat vauraan, itsenäisen ja suvereenin tulevaisuuden, jossa ei tarvitse pelätä Venäjän tulevia hyökkäyksiä.

Vahva tuki Ukrainalle

Lausumassa sekä Yhdysvaltojen että Euroopan johtajat sitoutuivat tekemään yhteistyötä vahvojen turvallisuustakuiden ja talouden elvyttämistoimenpiteiden tarjoamiseksi Ukrainalle sodan lopettamista koskevan sopimuksen yhteydessä.

Tähän sisältyisi lausuman mukaan seuraavat sitoumukset:

- Ukrainalle tarjotaan jatkuvaa ja merkittävää tukea sen asevoimien rakentamiseksi, joiden vahvuuden tulisi pysyä rauhanajan, eli 800 000 sotilaan, tasolla, jotta ne voisivat estää konflikteja ja puolustaa Ukrainan aluetta.

- Euroopan johtama ”monikansallinen Ukraina-joukko”, joka koostuu halukkaiden maiden panoksista halukkaiden maiden koalition puitteissa ja jota Yhdysvallat tukee. Se auttaa Ukrainan joukkojen uudistamisessa, Ukrainan ilmatilan turvaamisessa ja merien turvallisuuden parantamisessa, myös toimimalla Ukrainan sisällä.

- Yhdysvaltojen johtama, kansainvälisen osallistumisen kautta toteutettava tulitauon seuranta- ja tarkastusmekanismi, joka antaa varhaisen varoituksen mahdollisista tulevista hyökkäyksistä ja määrittää sekä reagoi mahdollisiin rikkomuksiin, sekä konfliktien ratkaisumekanismi, jonka avulla pyritään yhteisiin, kaikkia osapuolia hyödyttäviin konfliktien lieventämistoimiin.

- Oikeudellisesti sitova sitoumus, joka on kansallisten menettelyjen alainen, ryhtyä toimenpiteisiin rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi tulevan aseellisen hyökkäyksen sattuessa. Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua aseellinen voima, tiedustelu- ja logistinen apu sekä taloudelliset ja diplomaattiset toimet.

- Investoida Ukrainan tulevaan vaurauteen, mukaan lukien merkittävien resurssien asettaminen käytettäväksi elvytykseen ja jälleenrakennukseen, molempia osapuolia hyödyttäviin kauppasopimuksiin ja ottamalla huomioon Venäjän velvollisuus korvata Ukrainalle aiheutuneet vahingot. Tässä hengessä Venäjän valtion omaisuus Euroopan unionissa on jäädytetty.

- Tukea voimakkaasti Ukrainan liittymistä Euroopan unioniin.

Yhdysvaltojen, Euroopan sekä Ukrainan edustajat neuvottelevat Ukrainan rauhansuunnitelmasta tällä viikolla Berliinissä.

Kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa voimakeinoin

Johtajat ilmaisivat lausumassaan tukensa presidentti Zelenskyille ja sopivat tukevansa kaikkia päätöksiä, joita hän lopulta tekee Ukrainan erityiskysymyksistä.

He vahvistivat, että kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa voimakeinoin. Päätökset alueista kuuluvat Ukrainan kansalle, kunhan vankat turvallisuustakuut ovat tehokkaasti voimassa.

He tekivät selväksi, että kuten kaikissa sopimuksissa, mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, ja että kaikkien osapuolten on työskenneltävä intensiivisesti ratkaisun löytämiseksi, joka voisi taata taistelujen kestävän lopettamisen.

He tekivät myös selväksi, että kaikissa sopimuksissa on suojeltava euroatlanttisen alueen pitkän aikavälin turvallisuutta ja yhtenäisyyttä sekä Naton roolia vahvana pelotteena. He totesivat, että kaikista EU:ta ja Natoa koskevista seikoista keskustellaan EU:n ja Naton jäsenten kesken.

Venäjän velvollisuutena osoittaa halukkuutensa pyrkiä kestävään rauhaan

Johtajat sanovat lausumassaan, että Venäjän velvollisuutena on nyt osoittaa halukkuutensa pyrkiä kestävään rauhaan hyväksymällä presidentti Trumpin rauhansuunnitelma ja osoittaa sitoutumisensa taistelujen lopettamiseen hyväksymällä tulitauko.

Johtajat sopivat jatkavansa painostusta Venäjää kohtaan, jotta Moskova ryhtyisi vakaviin neuvotteluihin.