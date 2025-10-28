Zelenskyi kommentoi tiistaina Ukrainan valmiutta rauhanneuvotteluihin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Kiova on valmis sodan päättäviin rauhanneuvotteluihin missä tahansa muualla kuin Venäjällä tai Valko-Venäjällä.
Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot taistelukentillä eivät kuitenkaan "peräänny askeltakaan" luovuttaakseen alueita.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kerrottiin aiemmin vaatineen Zelenskyiä hyväksymään, että rauhansopimuksen aikaan saamiseksi Ukrainan joukkojen tulisi vetäytyä Itä-Ukrainassa sijaitsevassa Donbasissa myös Ukrainan vielä hallitsemilta alueilta.
Tuoreissa lausunnoissaan Zelenskyi myös arvioi, että Ukrainan pitkän kantaman iskut Venäjälle ovat vähentäneet polttoainevarantoja ja öljynjalostuskapasiteettia 22–27 prosentilla.
Zelenskyi myös patisti Yhdysvaltain päättäjiä tiukempiin sanktioihin Venäjää vastaan. Yhdysvallat julkisti