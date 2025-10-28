Venäläiset sotilaat kuulevat säännöllisesti vieraita kieliä Ukrainan taistelulinjalla ja se on Vladimir Putinin tiedottajan mukaan huolestuttavaa.
Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov totesi uutistoimisto Tassin mukaan, että venäläiset sotilaat kuulevat jatkuvasti vieraskielistä puhetta taistelulinjalla Ukrainassa.
Peskovin mukaan Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelu on hiljattain saanut selville, että ranskalaisjoukot ovat saapuneet Ukrainaan.
– Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun tiedot ovat huolestuttavia, sanoi Peskov kommentoidessaan tiedustelupalvelun tietoja Ranskan joukkojen saapumisesta Ukrainaan.
Aiemmin Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun lehdistötoimisto ilmoitti, että Ranskan armeijan esikunta valmistelee Ukrainan avuksi jopa 2 000 sotilaan ja upseerin joukkojen lähettämistä.
– Sotilaamme kuulevat jatkuvasti vieraskielistä puhetta ja vieraita kieliä radiopuhelimissa taistelualueella, Peskov sanoi.