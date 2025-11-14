Ukraina väittää iskeneensä kymmeniin kohteisiin Venäjälle ja sen miehittämille alueille.

Ukraina väittää tehneensä sarjan hyökkäyksiä itse valmistamillaan pitkän kantaman ohjuksilla, joista se käyttää nimiä Flamingo ja Bars.

Ilmahyökkäykset kohdistettiin Ukrainan asevoimien mukaan useisiin kymmeniin venäläiskohteisiin. Ukrainan asevoimien väitteistä kertoo muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent.

Torstaisten iskujen julkilausuttuna tarkoituksena oli heikentää Venäjän asevoimien, huollon ja talouden toimintaa. Ukraina on kesästä lähtien keskittänyt ilmaiskujaan erityisesti Venäjän öljyteollisuutta vastaan.

Ukraina on kesästä lähtien keskittänyt ilmaiskujaan erityisesti Venäjän öljyteollisuutta vastaan. Iskujen vaikutuksista kertoo Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.