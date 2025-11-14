Ukraina väittää iskeneensä kymmeniin kohteisiin Venäjälle ja sen miehittämille alueille.
Ukraina väittää tehneensä sarjan hyökkäyksiä itse valmistamillaan pitkän kantaman ohjuksilla, joista se käyttää nimiä Flamingo ja Bars.
Ilmahyökkäykset kohdistettiin Ukrainan asevoimien mukaan useisiin kymmeniin venäläiskohteisiin. Ukrainan asevoimien väitteistä kertoo muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Torstaisten iskujen julkilausuttuna tarkoituksena oli heikentää Venäjän asevoimien, huollon ja talouden toimintaa. Ukraina on kesästä lähtien keskittänyt ilmaiskujaan erityisesti Venäjän öljyteollisuutta vastaan.
Laajemmin Venäjän ilmaiskukampanjasta Venäjän öljykohteita vastaan voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä. Iskujen vaikutuksista kertoo alla olevalla videolla Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
4:06Näin Ukraina voisi heikentää Venäjän öljytuotantoa pidempiaikaisesti. Haastattelussa Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Video ohjuksen laukaisusta
Ukrainan sotilastiedustelu julkaisi torstaina videon, jossa se väittää näkyvän, miten maa laukaisee itse valmistamiaan pitkän kantaman ohjuksia. Vahvistamattoman videon voi katsoa jutun alusta.
Ukraina sanoo torstaina hyökänneensä ohjuksilla Krimin niemimaalla muun muassa öljyvarastoon, helikoptereiden säilytysalueelle ja droonien laukaisupaikalle. Zaporizhzhjan alueelle suuntautavat iskut puolestaan kohdistuivat öljyvarastoon ja komentopaikkaan.
Lisäksi useita hyökkäyksiä tehtiin Venäjän kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolelle, Ukrainan asevoimat väittää.
Ukrainan väitteitä ei ole vahvistettu.
Venäjä usein vahvistaa öljykohteissa olevan tulipaloja, mutta ei tapaa myöntää, että kyse olisi Ukrainan onnistuneista iskuista. Esimerkiksi Oryolin kaupungissa venäläisviranomaiset kertoivat tapahtuneen räjähdyksiä torstaina samoihin aikoihin jolloin Ukraina kertoi iskuja tehneensä.
Jos tapahtumien kulku vastaa Ukrainan asevoimien antamia tietoja, on kyse toisesta julkistetusta kerrasta, kun Ukraina hyökkää kotimaisilla ohjuksillaan venäläiskohteita vastaan.
0:44Näin Ukraina väittää löytäneensä tien Venäjän valtaville öljyvarastoille lokakuussa. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.
"Onnistunein ohjus" tutkinnan alla
Flamingo on Ukrainan itse valmistama ohjus, jolla on presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan 3 000 kilometrin kantama ja se kantaa 1 150 kilon räjähdettä. Se on Ukrainan ”onnistunein ohjus”, Zelenskyi sanoo.
Ukrainan väitteitä ohjuksen suorituskyvystä ei ole vahvistettu.
Jos Ukraina pystyy tulevaisuudessa valmistavaan merkittäviä määriä laadukkaita, tuhovoimaisia ja tarkkoja pitkän kantaman ohjuksia, on sillä merkittävä vaikutus Ukrainan kykyyn iskeä syvälle venäläisjoukkojen selustaan.
Tähän mennessä Ukraina on käyttänyt ilmaiskuissaan pitkälti drooneja, joiden keskimääräinen kantama ja erityisesti tuhovoima ovat huomattavasti ohjuksia vähäisempiä. Droonien torjuminen on myös merkittävästi ohjuksia helpompaa.
Kotimaiset ohjukset olisivat Ukrainalle erityisen tärkeitä myös siksi, ettei Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaikuta antavan ukrainalaisjoukoille pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksia, kuten kuluvan vuoden aikana on maailmalla spekuloitu ja Kiovassa toivottu.
Flamingo-ohjuksia valmistava ukrainalainen Fire Point -yhtiö on tällä hetkellä kritiikin kohteena. Ukrainan korruption vastainen virasto nimittäin selvittää, onko Fire Point liioitellut käyttämiensä osien arvoa tai Ukrainan asevoimille toimittamiensa droonien määrää, ukrainalaismedia Kyiv Independentin lähteet kertoivat elokuussa.