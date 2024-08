Zaran lastenpaita aiheutti somekohun – "Se on vain väärin"

New York Post uutisoi vaateketju Zaran lastenosaston t-paidasta, joka on kuohuttanut monien vanhempien tunteita.

– Henkilökohtaisesti minua ällöttää, Laura Wilson, 32, kertoo videolla, jonka kuvasi kyseisestä lasten t-paidasta.

T-paita on tavallinen valkoinen printtipaita. Etumukseen on printattu punaisella ja mustalla teksti "The Perfect Snack" eli "täydellinen välipala".

Etupuolella lukee myös: "The Strawberry: A small burst of sweet joy" eli vapaasti suomennettuna "Mansikka: pieni purkaus makeaa iloa".

Paidan takaosa on kuitenkin Lontoosta kotoisin olevan Lauran mielestä ongelmallinen: "Take a bite. A burst of sweet delight, making it the perfect summer snack," – eli taas vapaasti suomennettuna: "Puraise pala. Makea herkku, joka on täydellinen kesän välipala."

Tekstin alla on suuri kuva mansikasta.

– Se on vain väärin ja vielä noin näkyvällä paikalla, Laura toteaa sosiaaliseen mediaan jakamallaan videolla.

Katso yllä olevalta videolta, miltä paita näytti!

Zara pahoittelee

Zara pahoitteli nopeasti paidan aiheuttamaa kohua.

– Sanalla "välipala" ei ollut tarkoitus tämän t-paidan kohdalla viitata mihinkään muuhun kuin kyseisen sanan perinteiseen merkitykseen. Siitä on osoituksena vaatteessa oleva mansikan kuva, vaateketjun edustajat kertovat New York Postille antamassaan lausunnossa.

– Kuitenkin ymmärrämme nyt, että toiset ovat tulkinneet termin eri tavalla. Sen takia olemme poistaneet kyseisen t-paidan liikkeistämme ja verkkosivuiltamme, Zara pahoittelee.

Esimerkiksi Laura tulkitsi sanan "snack" tarkoittavan myös slangissa olevaa merkitystä ihmisen fyysisestä viehättävyydestä.

Paita jakaa mielipiteitä

Sosiaalisessa mediassa paita on jakanut mielipiteitä. Osa ei ole ollut ihan yhtä valmis hyppäämään samaan junaan Lauran kanssa. Osan mielestä Lauran reaktio oli ylimitoitettu.

– Olen samaa mieltä kanssasi, se on vihjaileva, kommentoi eräs Lauran videon nähnyt.

– Se on vain mansikka. Mielesi vie sen hävyttömyyksiin, kritisoi eräs toinen katsoja.

Laura on pysynyt alkuperäisessä kannassaan kritiikistä huolimatta.

– Olen saanut runsaasti negatiivisia kommentteja muilta, joiden mielestä lapset eivät näe mitään pahaa tässä t-paidassa. Se on totta. Toivon, ettei yhdenkään lapsen tarvitse nähdä paitaa sillä tavalla, Laura kertoo.

– Olen enemmän huolissani heistä, jotka jo näkevät alaikäiset viehättävinä ja mitä he ajattelisivat, jos näkisivät tuon tekstin. Se saa minut voimaan pahoin, Laura jatkaa.

Lauralla oli myös sananen sanottavana niille kaikille, jotka väittivät hänen ylitulkitsevan paidan viestiä.

– Tuolla on ihmisiä, jotka väittävät minun olevan se ongelma. Mielestäni ongelma on yhteiskunnassa, jossa kasvatan nuoria lapsiani. Minulla on tarve suojella heitä millä tahansa tavoin, enkä koe, että lapseni ovat turvassa, eivät ainakaan täällä Lontoossa, missä asumme, hän kertoo.

Laura on iloinen, että Zara veti paidan pois myynnistä. Hän ei ollut sitä henkilökohtaisesti toivonut, mutta iloitsee julkisen paineen tuottamasta tuloksesta.

– Jos siinä olisi ollut vain mansikoita, niin se olisi ollut ihan okei. Sanavalinnat olivat mielestäni täysin asiattomia ja turhia, hän summaa.