Asia, jonka varhaiskasvatuksen opettajat toivoisivat vanhempien tietävän

Kysyimme kahdelta varhaiskasvatuksen opettajalta, onko jotain erityistä, mitä he toivoisivat vanhempien tietävän. Vastauksensa antoivat päiväkodissa esikoulun opettajina työskentelevät Kristiina Turkki ja Emil Nikander .

Pedagogiikan merkitys!

Ensinnäkin he haluaisivat vanhempien ja yhteiskunnankin olevan tietoisia pedagogiikan merkityksestä varhaiskasvatuksessa.

Opettajat näkevät asian niin, että varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa elinikäistä oppimisen polkua. He muistuttavat, että kaikki toiminta päiväkodissa on pedagogisesti suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, oli kyse varsinaisesta opetustilanteesta, ruokailusta, ulkoilusta tai siirtymisestä johonkin.

– Kaikki on opettajan päässään suunnittelemaa, Turkki sanoo.

Nikander on samaa mieltä ja lisää, että pedagogiikka on tärkeää ihan pienimmillekin. Moni voi ajatella, että pienemmillä kyse on vain niin sanotusta perushoidosta eli syöttämisestä ja pesutoimista.