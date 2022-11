Balenciagan kyseenalainen mainoskampanja tuomittiin jyrkästi: "Eikö kukaan pysähtynyt edes hetkeksi miettimään?"

Balenciaga on joutunut vetämään piuhan irti uusimmasta "Toy Stories" -kampanjastaan sen julkistuksesta seuranneen somekohun myötä. Ranskalaisen vaatemerkin uusimmissa mainoskampanjan kuvissa esiintyi nimittäin lapsia bondageasuihin puettujen nallekarhujen kanssa.

Useat mediat, kuten New York Post ja CNN, ovat viime päivinä uutisoineet muotijätin sosiaalisen median mauttomaksi kuvanneesta tempusta.

Kampanjan eräässä kuvassa punahiuksinen tyttö pitelee talutushihnan päässä roikkuvaa nallea, jolla on bongadetyylinen liivi ja lukollinen kaulapanta kaulan ympärillä. Toisessa kuvassa tummahiuksinen lapsi pitelee sylissään liilaa nallekarhua, joka on puettu BDSM-asuun. Eräässä kuvassa on laukun alle huolimattomasti piilotettu asiakirjoja, joista ainakin yhdessä on tarkkasilmäisten mukaan lapsipornoon liittyviä oikeusasiakirjoja.

Sosiaalinen media tuomitsee jyrkästi

Sosiaalinen media huomasi nopeasti, ettei mainoskampanja ollut toteutettu hyvän maun mukaisesti. Kampanjan kuvia on kutsuttu muun muassa pelottaviksi, ahdistaviksi ja yksinkertaisesti vääräksi.

– Luulin ihmisten yrittäneen trollata, mutta ei. Tämä on ihan aito. Ehkä tämän takia Balenciaga poistui Twitteristä, koska he eivät halunneet ottaa vastuuta. Kyllä, tässä on lapsia pitelemässä nalleja, joilla on bondagepuvut päällä, eräs Twitterin käyttäjä kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Muotimerkki Balenciaga teki juuri, öh, mielenkiintoisen valokuvakampanjan uusille tuotteilleen, jossa oli todella huonosti yritetty piilottaa oikeuden asiakirjoja, jotka käsittelivät lapsipornoa. Ihan normaalia, eräs tarkkasilmäinen sosiaalisen median vahtikoira nosti esille.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Tämä on todella iljettävää ja suututtavaa. Yritän parhaani mukaan vältellä salaliittoteorioita täällä Twitterissä, mutta he aivan tahallaan lisäsivät lapsipornoa sisältävän referenssin mainoskuvaansa, toinen käyttäjä totesi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Pelottavaa, kuinka monta aikuista on täytynyt olla mukana tämän suunnittelussa, totesi eräs käyttäjä.

– Vanhemmat, valokuvaajat, luovat johtajat, tekstisuunnittelijat, nettisivujen suunnittelijat, tuottajat, managerit, mainostajat, eräs listasi eri tahoja, joiden on täytynyt hyväksyä merkin mainoskampanjan konsepti ja itse kuvat.

– Eikö kukaan pysähtynyt edes hetkeksi miettimään? kysyi eräs.

Merkki ja valokuvaaja pahoittelevat

Balenciaga on sittemmin poistanut mainoskampanjan kuvat ja on CNN:n mukaan pahoillaan sekä lapsipornoon liittyvän lakiasiakirjan että lapsimalleja ja BDSM-kvastoa yhdistävän mainoskampanjan mahdollisesti aiheuttamastaan mielipahasta.

– Tuomitsemme jyrkästi lasten hyväksikäytön sen kaikissa mahdollisissa muodoissa. Kannatamme lasten turvallisuutta ja hyvinvointia, Balenciaga vakuuttaa.

Independentin mukaan kampanjan valokuvaaja Gabriele Galimberti haluaa myös puhdistaa mainettaan saatuaan satoja vihaviestejä kampanjan julkistuksen myötä. Espanjalainen Galimberti kertoo, ettei hänellä juuri ollut kuvauksissa sanavaltaa siinä. kuka toimi kuvauksissa mallina ja millaista sanomaa kuvilla Balenciaga halusi välittää.

– En voi arvostella Balenciagan tekemiä valintoja, mutta haluan painottaa, ettei minulla ollut minkäänlaista asemaa, jossa olisin voinut valita kuvattavia tuotteita, käytettyjä malleja, enkä niiden yhdistelmiä. Valokuvaajana minua pyydettiin vain ottamaan kuva halutusta asetelmasta minulle ominaisella tyylilläni, kuvaaja kirjoitti Instagramiin.