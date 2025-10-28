Ässien huippuvahti Jan Bednar on ollut monien mielestä jääkiekon SM-liigan syyskauden arvokkain pelaaja joukkueelleen. Onnistumisen taustalla on erinomaista jälkeä jo vuosien ajan tehnyt maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl.
Bednarin ja Rosendahlin yhteistyötä avattiin MTV Urheilun lähetyksessä viime viikonloppuna. Rosendahl kehuu 23-vuotiasta tshekkivahtia loistavaksi persoonaksi ja hyvin rauhalliseksi ihmiseksi siviilissä. Jäällä Bednar on erittäin tavoitteellinen.
Lisäksi nuori vahti on 194-senttiseen varteensa nähden hyvin elastinen ja räjähtävä.
– Jossain kohtaa uraa on tehty hyvää työtä teknisten juttujen puolella, Rosendahl kommentoi suojatistaan MTV Urheilulle.
– Ei siellä kauheasti ole sellaisia vuotavia paikkoja.