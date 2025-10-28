– Ei siellä kauheasti ole sellaisia vuotavia paikkoja.

Lisäksi nuori vahti on 194-senttiseen varteensa nähden hyvin elastinen ja räjähtävä.

Bednarin ja Rosendahlin yhteistyötä avattiin MTV Urheilun lähetyksessä viime viikonloppuna. Rosendahl kehuu 23-vuotiasta tshekkivahtia loistavaksi persoonaksi ja hyvin rauhalliseksi ihmiseksi siviilissä. Jäällä Bednar on erittäin tavoitteellinen.

Tilastot tukevat tätä näkemystä. Edelliset kaksi vuotta pääasiassa Pohjois-Amerikan ECHL:ssä pelannut Bednar on torjunut tällä kaudella kymmenen voittoa 13 ottelussa ja pysäyttänyt kiekkoja 93,4 prosentin varmuudella. Maaleja hän on päästänyt peräti 12,6 alle odottaman.

Valmennustilanteessa Rosendahl haluaa kuunnella ja imeä oppia maalivahdilta, sillä he ovat keskimäärin lahjakkaampia ihmisiä kuin valmentajat.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi , joka tuntee Rosendahlin erittäin hyvin yhteisiltä Ässät-vuosilta, kehuu tätä ahkeraksi ja älykkääksi.

– Kun puhutaan aina porilaisista, niin sitten on vielä erikseen tämä "ekstraluokka", eli se teksti tulee sitten niin suoraan. Hänen huippulahjakkuutensa valmennusryhmissä on se, että joka päivä tulee sellaista terävää, älykästä huumoria, mutta ei koskaan ylitä sitä rajaa, että loukkaisi, Kivi kertoo.