SM-liigan jättiläisen Oulun Kärppien viime kaudelta tutut vaikeudet eivät ota hellittääkseen tälläkään kaudella.

Viime kausi oli Kärppien osalta karu mahalasku ja joukkue jäi kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle ollen vasta 13:s.

Täksi kaudeksi Kärpät teki isoja muutoksia. KalPan kultaluotsi Petri Karjalainen saapui päävalmentajaksi. Lisäksi oululaiset tekivät lukuisia nimekkäitä hankintoja, kun muun muassa Roni Hirvonen, Aku Räty, Niklas Rubin, Eemil Erholtz ja Markus Nutivaara pukivat kärppäpaidan ylleen.

Muutokset eivät kuitenkaan ole vielä purreet. Kun runkosarjaa on pelattu 17 ottelua, Kärpät löytyy viime kaudelta tutulta sijalta 13.

– He ovat hävinneet neljä viidestä. He ovat kuntopuntarin viimeisiä HIFK:n kanssa ja päästäneet eniten maaleja HIFK:n (58) kanssa, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi listaa.

Yksi Kärppien selkeä heikkous on ollut maalivahtipeli. Huippuhankinta Niklas Rubin aloitti kauden odotetun vahvasti (93,4%), mutta hän loukkaantui jo neljän ottelun jälkeen.