SM-liigan supertähdeltä paljastus jättisiirron taustoista: "Puhuin tästä paljon"

Kärppiin siirtynyt maalivahti Niklas Rubin on ollut viime vuodet SM-liigan terävintä torjujakärkeä. Ruotsalaiskassari kertoo valinneensa Oulun osittain entisen Kärpät-tähden myötävaikutuksesta.

Rubin, 29, siirtyi Kärppiin Porin Ässistä, jossa hän vietti kolme kautta. Valtavaa kuormaa patapaidoissa kantanut kiekkoilija valittiin päättyneellä kaudella SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi.

– Ne ovat olleet parhaita kausia urallani tähän asti. Sain Ässissä paljon vastuuta ja pelasin runsaasti. Se auttoi kehittämään pelaamistani ja itseluottamustani, Rubin kertoo MTV Urheilulle.

Rubinin viime sesonki meni osittain pipariksi loukkaantumisen takia. Hän pelasi runkosarjassa vain 24 ottelua, mutta saatteli Ässät lopulta puolivälierien seitsemänteen otteluun tulevaa mestaria KalPaa vastaan. Rubin pelasi pudotuspeleissä loistavasti. Hänen torjuntaprosenttinsa oli 93,1, ja matkaan tarttui kaksi nollapeliä, kun Ässät oli selkä seinää vasten.

MIllainen persoona on maskin takana? Katso pääkuvan videolta, miten Niklas Rubin kuvailee itseään.

Kärppiin siirtymisestä huhuiltiin jo aikaisin keväällä. Oululaisseura vahvisti sopimuksen huhtikuussa. Rubinilla olisi epäilemättä ollut ottajia ympäri Euroopan huippusarjoja, mutta ruotsalainen valitsi pohjoisen.

Miksi?

– Syitä on muutamia. He lähestyivät minua jo aikaisessa vaiheessa viime kaudella, kun olin vielä loukkaantuneena. Kärpät oli todella kiinnostunut, Rubin avaa.

Rubin kertoo saaneensa entiseltä pelikaveriltaan vahvistusta päätöksensä tueksi. Frölundassa kolme vuotta samaan aikaan pelannut Nicklas Lasu oli henkilö, johon maalivahti otti yhteyttä. Lasu pelasi Kärpissä 2017–2019 ja voitti myös Suomen mestaruuden.

– Puhuin hänen kanssaan tästä paljon. Hänellä oli vain hyvää sanottavaa organisaatiosta ja ihmisistä täällä, Rubin avaa.

Myös Ässistä tuttujen Eemil Erholtzin ja Tuomas Salmelan siirtyminen joukkueeseen vaikutti positiivisesti valintaan, Rubin jatkaa.

"Vihasin pelata KalPaa vastaan"

Kärpissä Rubin hyppää tuoreen mestarivalmentajan alaisuuteen. KalPan SM-kultaan piiskannut Petri Karjalainen yrittää toistaa temppua nyt uudessa ympäristössä.

Karjalaisen pelityyli on Rubinille tuskaisen tuttu. Ässät tosiaankin joutui taipumaan keväällä KalPalle puolivälierissä seitsemän ottelun väännön jälkeen.

– Vihasin pelata KalPaa vastaan. He pelasivat vaikealla tavalla maalivahdin näkökulmasta. Kun minulle selvisi, että hän tulee tänne valmentamaan, olin iloinen, sillä tiedän, miten vaikeaa hänen joukkuettaan vastaan on pelata. Hän on hyvä tyyppi ja välittää pelaajista yksilöinä, Rubin sanoo uudesta luotsistaan.

Ruotsalaisvahdin seuraava vuosi menee varmuudella Kärpissä. Sopimuksessa on myös optio jatkosta. Unelmoiko Rubin mahdollisesti SM-liigaa kovemmista sarjoista?

– Olen tyytyväinen tasoon, jolla pelaan tällä hetkellä. Ikävuosia tulee koko ajan, joten keskityn nyt eniten voittamiseen. Sillä on nyt merkitystä, Rubin päättää.

Jääkiekon SM-liiga alkaa 9. syyskuuta. Kärpät iskee tuolloin Sportin kimppuun.