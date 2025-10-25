Kärppien tähtipelaaja Markus Nutivaara myönsi KalPa-ottelun ennakkohaastattelussa, että MTV Urheilun väitteessä oululaisten pelin helposta hajoamisesta on totuuden perää

Kärppien kausi on ollut vaikea. Se on sarjassa sijalla 12 ja viimeisestä viidestä ottelusta on tullut vain yksi voitto. Viimeisen viiden kierroksen kolmessa tappiollisessa ottelussa toinen erä on ollut ratkaisevassa asemassa.

HPK iski ottelun voittomaalin toisen erän alkuhetkillä, SaiPaa vastaan Kärpät menetti 3-1-johtoaseman lappeenrantalaisten noustua tasoihin ja Jukurit iski pelin pakettiin toisessa erässä viimeistellen kolme maalia, joista kaksi ylivoimalla. Nutivaara oli samoilla linjoilla MTV Urheilun väitteen kanssa, että Kärppien peli hajoaa liian helposti.

– On siinä totuuden perää. Varsinkin kakkoserät ovat olleet todella vaikeita. Ollut vaikeaa päästä omista pois ja sellainen fiksu pelaaminen on jäänyt liian vähiin. Siellä on ollut ongelmia, Nutivaara totesi.

Perjantain KalPa-ottelussa Kärpät vei toisen erän lukemin 2-1, mutta hävisi koko ottelun 4-6. Joukkueet kohtaavat toistamiseen lauantaina Kuopiossa.

Katso pääkuvan videolta Nutivaaran kommentit.