Leijonien uusi tähtivahti avautui psyykkisistä ongelmistaan – nyt hän loistaa MM-kisoissa ja menee kohti NHL:ää

Kun Leijonat suuntasi kohti Tshekin EHT-turnausta, Larmi saattoi pyyhkiä vielä kultavärejä poskistaan. Hänet vietiin SHL-seura Växjö Lakersin mestaruuden jälkeen kuvauksiin, joissa hänen koko keski- ja ylävartalonsa maalattiin kullanväriseksi.

Larmi pokkasi SHL:n pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana entisen maalivahtisuuruuden Stefan Livin nimeä kantaneen muistopalkinnon. Larmi jakoi Aftonbladetin jutussa upeita sanoja Livistä, joka kuoli KHL-seura Lokomotiv Jaroslavin kohtalokkaassa lento-onnettomuudessa.

– Kun joku mainitsee Stefan Livin, tuo tapahtuma tulee ensimmäisenä mieleen. Hän oli yksi Ruotsi-kiekon suurimmista nimistä, jonka kaikki tiesivät, jopa Suomessa. Hän oli erityinen, jotain suurempaa, Larmi sanoi, keräten muun muassa ruotsalaisilta toimittajilta valtavaa ylistystä.

Kyseinen kommentti ja ilmaisu kuvastavat hienolla tavalla Larmia. Luonteeltaan rauhallinen ja leppoisa veräjänvartija on paikan tullen erittäin sanavalmis seppä, joka haluaa kaikille hyvää.

Larmi julkaisi joulukuussa päivityksen, missä hän viittasi menneisyytensä mielenterveyshaasteisiin.

– On tärkeää ymmärtää, etteivät asiat ole aina olleet niin, miltä ne näyttävät. Kaikilla on ylä- ja alamäkiä, eikä koskaan tiedä, mitä kaikkea joku on kokenut, Larmi kirjoitti viestissään.

Larmi teki tärkeää työtä henkisen hyvinvoinnin puolesta. Hän halusi viestiä, että on ok puhua asioista.

Nyt Larmi on jääkiekon MM-kisoissa valtavan valokeilan keskellä. Hän on torjunut tähän mennessä kahdessa ottelussa Suomen maalilla.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hän on Leijonien tämän turnauksen ykkösmaalivahti.

Larmi oli unelmoinut pikkupojasta lähtien siitä, että hän saisi pelata MM-kisoissa. Nyt hän on unelmiensa äärellä.

– Nautin joka hetkestä, kun saan olla täällä, Larmi sanoo leveän hymyn kera MTV Urheilulle.

Syyt tykkikaudelle

Larmin tarinaan kietoutuu jotain suurempaa. Hän on malli siitä, miten vaikeiden aikojen keskeltä voi nousta jaloilleen ja huipulle.

– On hienoa, jos pystyy olemaan edes jollekin positiivinen esimerkki. Ei noista henkisen puolen asioista puhuta edelleenkään liikaa. Jos yhdenkin ihmisen asiat helpottuvat sillä, että hän on saanut voimaa minun kauttani, niin silloin olen onnistunut tehtävässäni. Lätkä on kuitenkin vain lätkää, ja elämässä on paljon muitakin asioita. Haluan saada hyvää aikaiseksi myös kaukalon ulkopuolella, Larmi ilmoittaa.

Larmi tekee tänä keväänä yhteistyötä Leijonien kultakeväiden 2019 ja 2022 maalivahtigurun Kari Lehtosen kanssa. Aiemmin Lehtonen operoi pitkään Leijonissa samojen kasvojen kanssa. Suomen pelaavan maalivahtikaksikon muodostivat Jussi Olkinuora ja Harri Säteri.

Larmi on nyt hieman uutena nimenä mukana.

– Emil on loistava tyyppi kaikin puolin. Tunsin hänet jo niiltä ajoilta, kun hän oli mukana alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa kolmosmaalivahtina. Yhteistyö sujuu erittäin mainiolla tavalla, Lehtonen kehaisee.

Larmi raivasi tiensä Leijoniin todellisen tykkikauden jäljiltä. Larmi loisti Ruotsin SHL-joukkue Växjö Lakersin maalilla, torjuen seuran aina mestaruuteen saakka. Larmin torjuntaprosentti (93,4) ja päästettyjen maalien keskiarvo (1,62) olivat sarjan parhaita.

Eivätkä lupaavat otteet rajautuneet pelkästään Växjön maalille. Larmi loisti, kun hän sai torjuntavastuun Tshekkiä vastaan pelatussa EHT-ottelussa MM-kisojen alla.

Mistä mahtivire on peräisin? Noh. Hyvistä pohjista ja osaamistaidosta.

– Emil on erittäin nopea maalivahti. Hän on todella sähäkkä ja hyvin ärhäkän näköinen kaveri, kun hän on maalilla. Hän saa olla sitä. Se on hyvä juttu, kun hän on aktiivinen ja aggressiivinen. Kunhan hän vain pysyy maalivahdin alueella ja peittää sitä hyvin, eikä hän lähde hötkyilemään minnekään. Niin, että syvyys- ja sivuttaissuunnassa sijoittuminen pysyy balanssissa, Leijonien maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen analysoi.

Larmi antoi jälleen positiivisia näyttöjä maanantain Ruotsi-ottelussa, vaikka Suomi kokikin tappion. Varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla Larmin selän taakse livahti vain yksi kiekko.

– Siinäkin ruotsalaispelaajan syöttö jäi ikään kuin maskiin. Kiekko hukkui ja siksi hän oli vähän myöhässä. Noita sattuu. Tuo oli ehjä suoritus häneltä kaikkinensa, maalivahtiluotsi Lehtonen kuvailee.

– Koko ajan on päässyt pelitapaan paremmin ja paremmin kiinni. Pelaajat tulevat entistä tutummiksi, ja tietää, että mitä ne aikovat tehdä. Oppii lukemaan tilanteita paremmin, mikä taas helpottaa maalilla operointia, Larmi jakaa huomioita omasta tekemisestään.

Kolme kirjainta kolkuttelee

Leijonien maalivahtiosastolla vastuu on jakaantunut tähän mennessä Larmin ja Jussi Olkinuoran välillä.

Peluutuspäätöksissä, eli siinä, että kumpi tai kuka torjuu Leijonien maalilla, maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen jakaa isoa vastuuta.

– Kaikki ovat paikalla, kun päätöksiä tehdään ja niitä mietitään yhdessä koko valmennuksen voimin. Jukka (Jalonen) kysyy minula ja sitten rupeamme pähkäilemään. Välillä mennään niin, että joku päätös naulataan välittömästi ja joskus taas mietitään vielä hetki. Jukka sanoo tietenkin päävalmentajana viimeisen sanansa, Lehtonen kuvailee.

Lehtosen mukaan Leijonien valmennus ei ole tehnyt vielä sen isompaa suunnitelmaa siitä, miten maalivahteja aiotaan peluuttaa turnauksen aikana.

– Alkusarja mennään vielä tunnustellen ja päivä kerrallaan. Katsotaan, että mihin suuntaan ajatukset menevät ja mitä päätöksiä tehdään tulevaisuudessa, kun sen aika on. Mutta vielä ei ole mitään mahtisuunnitelmaa kasassa.

Tulkintoja voi kuitenkin tehdä ja kaikki vaikuttaa siltä, että Larmi kantaa Leijonien maalilla suurinta vastuuta.

Larmin kohdalla iso mielenkiinto kohdistuu tulevaisuuden kuvioihin. Nähdäänkö hänet vielä joku päivä NHL-jäillä?

Larmi lähti kovin odotuksin Pohjois-Amerikkaan sen jälkeen, kun hän oli torjunut HPK:n Suomen mestariksi keväällä 2019. Pittsburgh Penguinsissa tie nousi kuitenkin pystyyn.

Entäpä tulevaisuudessa? Voidaanko hänet nähdä vielä taalajäillä?