Venäläinen Lukoil ilmoitti mahdollisesta Teboil-myynnistä maanantaina.
Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil ilmoitti maanantai-iltana aikovansa myydä kansainvälisiä omistuksiaan. Syyksi yhtiö kertoi sitä vastaan asetetut pakotteet.
Lukoil on Teboilin omistaja.
Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kertoi maanantaina STT:lle, ettei yhtiöllä ole tietoa venäläisyhtiön aikeista myydä kansainvälisiä omistuksiaan.
Lue myös: Myyntiaikeet yllätti Teboilin – nyt kommentoi johtaja
Solid Plan Consultingin pakotteisiin erikoistunut juristi Aleksi Pursiainen kertoo MTV:lle, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat osakkeiden myyntiin.
– Myynnit edellyttäisi sitä, että osakkeiden kauppaan ja siihen liittyvään maksuliikenteeseen olisi lupa niiltä viranomaisilta, jonka toimivaltaan se kuuluu, Pursiainen kertoo.
Juristi arvioi, että lupa myyntiin voisi heltiä Yhdysvaltain ja Iso-Britannian viranomaisilta.
Pursiainen kuitenkin huomauttaa, että asetetut pakotteet on määrä astua voimaan 21. päivä marraskuuta. Ajankohta voi vaikuttaa merkittävästi osakkeiden myyntiin.