Asiantuntijan mukaan, mikään ei kuitenkaan estä asianosaisia viranomaisia myöntämästä lisäaikaa tai mahdollisesti erityislupaa kauppojen toteutumiselle. Yhdysvalloilla on kuitenkin omissa intresseissä se, että Euroopan öljykauppa Venäjän kanssa vähenisi.

Yksinkertaisesta kaupasta ei ole kyse

– Isot yrityskaupat yleensä vaativat aika huolellista valmistautumista ja ostajakandidaatin etsimistä ja arvon määrittelyä ja muuta sellaista toimintaa, joka ei tietysti helposti nopeasti tapahdu.