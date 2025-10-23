Pankki- ja vakuutusalan yhtiöiden järjestön Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna arvioi aiemmin torstaina STT:lle, että Yhdysvaltain pakotteiden vaikutus Teboiliin ei tuoreeltaan ollut selvä.

Jos rahaliikenne loppuu, Teboil ei pysty maksamaan sille toimitettua öljyä.

– Vaikka Suomen valtio ei sinänsä tunnusta Yhdysvaltain pakotteita sitoviksi, niin käytännössä ne kuitenkin vaikuttavat kansainvälisesti toimiviin yrityksiin sekä finanssilaitoksiin, hän sanoi.

Jos Lukoilin katsotaan kuuluvan toissijaisten pakotteiden piiriin, silloin suomalaiset pankit, jotka ovat mukana dollaripohjaisessa maksuliikenteessä ja joilla saattaa olla myös toimipisteitä Yhdysvalloissa, saattaisivat Linnan mukaan käytännössä olla pakotettuja keskeyttämään Teboilin maksuliikenteen. Linna painotti kuitenkin, että ei tunne Yhdysvaltain uuden pakotepaketin yksityiskohtia ja esitti tässä vaiheessa lähinnä arveluja.