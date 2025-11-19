Suomalainen Energiaosuuskunta, elI huoltoasemaketju SEO on käynyt neuvotteluita arviolta 20 Teboil-yrittäjän kanssa jatkosta.

SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljasen mukaan Teboil-yrittäjät ja heidän asiakkaansa ovat olleet runsain joukoin yhteydessä suomalaiseen huoltoasemaketjuun.

– Hakemuksia päästä SEO:n asiakkaaksi on pöydät täyteen, hän kertoo MTV Uutisille.

SEO on käynyt neuvotteluita arviolta noin 20 sellaisen Teboil-yrittäjän kanssa, jotka itse vastaavat liiketoiminnastaan. Osan kanssa neuvottelut ovat edenneet, mutta Viljanen ei tarkenna, kuinka monen.

– Me pyrimme siihen, että he katkaisevat suhteensa Teboiliin ja sen jälkeen tehdään yhteistoimintasopimus SEOn kanssa polttoainehankinnoista ja pyritään tietysti määräaikaisuuksia pidempiin sopimuksiin, Viljanen sanoo.

Suomessa oli vuonna 2024 noin Suomessa noin 400 Teboil-liikepaikkaa, kertoo Yle. Osa näistä kiinteistöistä, rakennuksista ja laitteistosta on Teboilin omistuksessa, eikä yksityisyrittäjien, jolloin neuvottelut toiminnan jatkamisesta ovat VIljasen mukaan haastavia.

– Se on paljon vaikeampi keskustelu, koska yrittäjä ei itse päätä siitä, voivatko he siirtyä toiseen leiriin, Viljanen sanoo.

Viljasen mukaan Teboilin tilanne tarjoaa SEO:lle erinomaisia myyntimahdollisuuksia. Esimerkiksi yritysasiakkaita on siirtynyt SEO:lle runsaasti.

– Yrittäjät ovat hakeneet yrityskortteja meiltä, taitaa olla nelinumeroinen luku, mitä on käsittelyssä tai on käsitelty.

St1-huoltoasemaketju kertoo myös käyneensä "jatkuvaa vuoropuhelua" Teboil-yrittäjien kanssa. He eivät kuitenkaan avanneet määriä tai neuvotteluiden sisältöä tarkemmin MTV Uutisille.

Teboil-huoltoasemat ajautuivat ongelmiin lokakuun lopulla, kun Yhdysvallat määräsi merkittäviä pakotteita venäläisille öljyjäteille Lukoilille ja Rosneftille.