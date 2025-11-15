



Erikoinen käänne Kristan juhlissa: Tuikkukupit räjähtelivät rikki yksi toisensa jälkeen Iittalan kynttilälyhdyille kävi Kristan juhlissa köpelösti. Kuvissa rikki menneitä tuikkukuppeja. MTV Julkaistu 49 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Viattomista kynttilälyhdyistä tuli vaaranpaikka, kun lasikupit alkoivat yllättäen räjähdellä Kristan juhlapöydässä. Syy jäi mysteeriksi. Helsinkiläisen Kristan juhlat saivat viime viikonloppuna erikoisen käänteen, kun tunnelmanluojiksi asetetut kynttilälyhdyt alkoivat räjähdellä yksi toisensa jälkeen. Krista oli tapaturman sattuessa parvekkeella, mutta sisällä kynttilöiden lähellä olleiden juhlavieraiden mukaan lyhdyt olivat poksahdelleet sirpaleiksi ilman mitään ennakkovaroitusta, ääntä tai liekkien loimotusta. Kaksi hajonneista kynttilälyhdyistä oli Kristan mukaan Iittalan Kivi-sarjan kuppeja. Yksi oli muunmerkkinen, Kristan muistin mukaan Saksasta ostettu tuliainen.





Krista pitelee kädessään yhtä haljennutta Kivi-kynttilälyhtyä.

Jäljelle jäi kaksi ehjää Kivi-lyhtyä, joista toinen oli palanut mustaksi. Sen alkuperäinen väri oli vaaleansininen.

Pöydän pintaan tapahtuneesta jäivät tummat, lyhdyn väriset steariinirinkulat.

Kynttilälyhtyjen halkeamisen jälkeen pöydälle jäi lyhdyssä sulaneista tuikuista steariinirinkuloita. Ne olivat samanvärisiä kuin lyhdyt.

Olivatko räjähdysten taustalla kupit vai tuikut?

Syytä lasilyhtyjen kummallisiin räjähdyksiin Krista ei ole keksinyt. Yksi vaihtoehto on, että tuikuissa oli jotain vikaa.

Krista tosin kertoo, että nyt käyttämiään perustuikkuja hän on polttanut monesti ennenkin ilman ongelmia.

– Olen niitä siis vaikka kuinka kauan käyttänyt, eikä tällaista ole tapahtunut ikinä aiemmin, Krista kertoo MTV Uutisille.

Tuikkujen merkkiä hän ei enää muista, mutta hän oli ostanut niitä ison pussillisen. Pussin hän sanoo heittäneensä tapauksen jälkeen pois.

Kristan mukaan kynttilät eivät olleet erityisen lähellä toisiaan, eli ainakaan sen takia ne eivät ylikuumenneet.

Mitään vakavampaa tilanteessa ei tapahtunut.

– Henkilövahingoilta vältyttiin, Krista toteaa ja naurahtaa.

– Lähinnä siis kaikki ihmettelivät tapahtunutta. Se oli siis todella tavatonta.

Ei ensimmäinen kerta

MTV Uutiset kertoi samantyyppisestä tapauksesta myös viisi vuotta sitten.

Helsinkiläisen Sini Koskensepän kotona käytössä ollut Iittalan Kivi-tuikkukynttilä halkesi tuolloin, kun sen sisässä olleen tuikkukynttilän liekki alkoi roihuta poikkeuksellisen isona.

Kun Koskenseppä jakoi tallenteen tilanteesta Facebookissa, kävi ilmi, että monelle muullekin oli käynyt samalla tavalla.

Koskenseppä kertoi tuolloin MTV Uutisten haastattelussa tapahtuman olleen hänelle hyvä muistutus siitä, että kynttilöitä ei kannata jättää hetkeksikään vartioimatta.

Myös Krista sanoo, että aikoo olla jatkossa entistäkin tarkempi kynttilöitä ja tuikkuja polttaessaan.

– Olen ennenkin ollut kynttilöiden suhteen hyvin tarkka. En jätä niitä palamaan itsekseen mielelläni edes parvekkeelle.

Krista sanoo olevansa nyt harmissaan siitä, että ei ole varma, mitä tuikkuja hän lyhdyissä käytti.

– Että ei ruvettaisi niitä enää uudestaan käyttämään.

– Ja tietysti kun miettii, että lapsikin tykkää kynttilöitä sytytellä, pitää olla näköjään varautunut kaikkeen.

Kivi-kynttilälyhdyt hajosivat kesken juhlien. Kuvassa lasin palasia ja ehjiä lyhtyjä.

Näin vastaa Iittala

Heikki Orvolan suunnittelemat Kivi-kynttilälyhdyt ovat erittäin yleisiä suomalaisissa kodeissa.

Suvi-Elina Enqvist Iittalan viestinnästä sanoo sähköpostiviestissään yrityksen suhtautuvan vakavasti tuotteidensa rikkoutumiseen käytössä.

Hän kertoo, että jokainen kynttilälyhty tarkistetaan käsin ja jokaisesta tuotantoerästä tehdään niin sanotut ASTM-testit ennen tuotteen pakkaamista.

– Jos ASTM-testi jostain syystä ei menisi läpi, kynttilälyhdyn tuotantoerä hävitetään, Enqvist kertoo.

Enqvist sanoo myös toivovansa, että asiakkaat tekisivät hajoamisista kuluttajareklamaation asiakaspalveluun.

Iittalan Kivi-kynttilälyhtyjen pakkauksessa mukana tulevan käyttöohjeen mukaan naarmuuntuneita, lohjenneita tai muutoin vaurioituneita kynttilälyhtyjä ei saa käyttää. Kynttilälyhtyjen välisen etäisyyden on oltava aina vähintään kolme senttiä, eikä kynttilälyhtyjä saa asettaa vetoisaan paikkaan tai lämmönlähteen läheisyyteen. Kynttilälyhdyssä suositellaan käytettäviksi vain laadukkaita metallikuorisia lämpökynttilöitä, joiden maksimikoko on 40 mm Ø x 19 mm. Kynttilälyhtyä ei saa myöskään pestä astianpesukoneessa.

