Yksi laite aiheutti eniten sähköpaloja viime vuonna, vaikka hyvin harvoin vika on itse laitteessa: "Useimmiten syynä on..."

Mikä on sähköpalo?

Esimerkkejä väärästä käytöstä ovat:

– Laitetta käytetään, vaikka sen toiminnassa on toistuvasti häiriöitä, esimerkiksi välkkyvät ja särisevät loisteputket.

– Laitetta ei huolleta ohjeiden mukaisesti.

– Laitetta käytetään väärässä paikassa, esimerkiksi pakastinta pidetään parvekkeella. Laitetta käytetään väärään tarkoitukseen, esimerkiksi pyykkiä kuivataan kiukaan lähettyvillä.

– Laitetta käytetään, vaikka se on näkyvästi vaurioitunut. Sen johto on esimerkiksi rikkoutunut tai pistorasia on mustunut.