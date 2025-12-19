Juho Eerola kokee saaneensa liian lievän rangaistuksen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola pitää saamaansa rangaistusta silmienvääntelykohusta liian lievänä, kertoo Yle.

Eerola sai torstaina perussuomalaisten eduskuntaryhmältä vakavan huomautuksen liittyen silmienvääntelykohuun. Eerolan lisäksi huomautuksen sai myös kansanedustaja Kaisa Garedew.

Eerola ja Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvat, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.



Eerola sanoi, että oli virhe julkaista kuva. Molemmat kansanedustajat pyysivät torstaina anteeksi heiltä, joita ovat loukanneet.

Juho Eerola ja Kaisa Garedew pyysivät torstaina anteeksi.Lehtikuva

Eerola kertoo Ylelle, että olisi omasta mielestään ansainnut jopa ankaramman rangaistuksen, kuten määräaikaisen erottamisen eduskuntaryhmästä.

– Oletin, että enemmänkin kruunuja olisi päästä riisuttu.

Eerola kertoo Ylelle saaneensa kohusta paljon palautetta, josta noin 80 prosenttia on ollut negatiivista. Hän sanoo myös saaneensa puhuttelun Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Rauhalalta.

Pääministeri Petteri Orpo pyysi keskiviikkona perussuomalaisten some-julkaisuja anteeksi Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla. Viestissään Orpo pyysi vilpittömästi anteeksi ja vakuutti, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, kuten tasa-arvoa ja osallisuutta. Orpon mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta hyväksyä minkäänlaista syrjintää.

Eerola kertoi aiemmin halunneensa julkaisullaan osoittaa tukensa Miss Suomen kruunun menettäneelle Sarah Dzafcelle ja pitäneensä missiorganisaation toimintaa tässä kohtaa asiattomana.